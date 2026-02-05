Gobierno de Bukele pagó $4.4 millones diarios en intereses de la deuda

Mientras despide a médicos, enfermeras, profesores, agrónomos.

Por David Alfaro

05/Febrero/2026

La imagen evidencia cómo se ha disparado el pago de intereses de la deuda pública en El Salvador. En 2019 el país pagaba unos 933 millones de dólares; para diciembre de 2025 la cifra ya supera los 1,629 millones. Sólo en el último año el aumento ronda los 256 millones, casi un 19 por ciento más.

Dicho en palabras sencillas: el gobierno está pagando alrededor de 4.4 millones de dólares diarios únicamente en intereses. No es inversión social, no son obras, no es desarrollo. Es el costo de la deuda… y Bukele nos ha endeudado por cerca de 15 mil millones de dólares, casi la mitad de la deuda histórica del país!!

Y ahí surge la contradicción. Mientras se destinan millones al pago de acreedores, se despide personal de salud, se recortan plazas docentes, se debilitan áreas agrícolas y servicios públicos esenciales. La prioridad presupuestaria no está en la gente, sino en sostener la carga financiera.

Este incremento responde a un endeudamiento acelerado y caro. El país paga más intereses porque aumentó su riesgo, se deterioró la confianza institucional y se apostó más a la propaganda que a la planificación fiscal.

La gráfica, más allá del discurso oficial, muestra una realidad clara: cada vez más dinero del presupuesto se va en intereses. Son recursos que dejan de llegar a salud, educación, agua, vivienda o pensiones.

Y lo más delicado es que ese gasto no deja nada tangible. No construye, no mejora servicios, no fortalece la economía. Sólo mantiene viva una deuda que seguirá pesando sobre la población.

