Alcalde de Santa Ana Norte denuncia falta de apoyo en obras por lo cual no buscaría su reelección

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Carlos Landaverde, alcalde de Santa Ana Norte por el partido Nuevas Ideas, anunció en un video, que posteriormente eliminó u ocultó, que no participará en las elecciones de 2027 por la falta de apoyo del Gobierno Central hacia los territorios bajo su administración.

El video ya no se encuentra disponible en sus redes sociales; sin embargo, medios de comunicación retomaron la noticia y el sociólogo Billy Valiente retransmitió en su canal de YouTube, parte del video difundido por Landaverde.

El alcalde señaló directamente al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por no atender su solicitud de ejecutar una obra en Metapán, consistente en la pavimentación de 10 kilómetros de la calle hacia el Cantón San Miguel Ingenio. Además, informó que buscó apoyo de cinco diputados de Nuevas Ideas que representan a Santa Ana, pero tampoco obtuvo respuesta.

“De mi parte he hecho lo que manda para hacer como alcalde, pero no tuve ninguna respuesta y, al ver cómo van las cosas, no creo que tampoco este año, y yo no voy a jugar con la gente”, dijo el edil, en vivo.

Santa Ana Norte está conformada por Masahuat, Metapán, Santa Rosa Guachipilín y Texistepeque. Según informó, la decisión de no participar en las próximas elecciones también la he tomado por salud.

Carlos Landaverde señaló que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas por presuntos actos de corrupción en administraciones anteriores; sin embargo, afirmó que dichas instituciones no han dado respuesta a los señalamientos contra las jefaturas de la administración.

“Desde allí me comencé a decepcionar del sistema porque muchas denuncias hicimos y no vimos resultados”, señaló el edil.

Al final del video, el edil fijo que la “la única manera” en que pudiese volver “a tirar” en referencia a una candidatura a alcaldía es que las autoridades del MOP, le digan que van a construir los 10 kilómetros de calle a San Miguel Ingenio.

