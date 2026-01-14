Castro buscará un tercer periodo en Asamblea; Callejas dice “está temprano” para pensar en el tema

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, expresó que buscará un tercer periodo en la Asamblea Legislativa; su colega, la diputada Suecy Callejas, dijo que “aún es temprano” para pensar en el tema.

En diferentes momentos, ambos diputados de Nuevas Ideas y miembros de junta directiva de la Asamblea Legislativa, hablaron sobre sus aspiraciones políticas de cara a 2027, año en que se elegirá a una nueva Asamblea Legislativa.

El primero en tocar el tema fue el presidente Castro, en un evento navideño a finales de 2025. Las declaraciones las brindó a una página de la diáspora y al canal Legislativo. En el video, dado a conocer por Diario El Mundo por cortesía de “Diáspora SV”, Castro señala que “hay mucho trabajo por hacer”.

El funcionario señaló que el país que se heredó en 2019 estaba “totalmente destrozado”, es entonces que “a partir de ahí, se ha venido trabajando”.

“Gracias a Dios y gracias a ustedes (diáspora), este servidor desde el 2021, está en este Órgano de Estado como diputado presidente de esta Asamblea. En el 2024, ratificamos nuestro compromiso ante el pueblo y estamos en nuestro segundo período que termina en el 2027 y si Dios me lo permite, vamos por el tercer período, porque hay mucho trabajo por hacer y mientras ustedes quieran que nosotros estemos aquí, pues nosotros vamos a estar aquí trabajando”, expresó Castro.

Ernesto Castro es diputado por San Salvador desde 2021, desde mayo de ese año se ha desempeñado en la presidencia del Legislativo.

Mientras que la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas, informó recientemente que “por el momento” no piensa en el tema, ya que “está muy temprano” para una decisión de ese tipo. Según dijo, actualmente está enfocada en su trabajo diario. “Es jueves y eso es en lo que estoy pensando», comentó el 8 de enero, luego de la primera sesión plenaria del año.

De momento, solo Callejas y Castro se han referido al tema, el resto de legisladores no han abordado el tema.

Los partidos políticos, según el calendario electoral, tienen del 6 de marzo hasta el 29 de julio de 2026 para convocar y realizar las elecciones internas para las elecciones generales de 2027, que se desarrollará el 28 de febrero.

