Salvadoreños y guatemaltecos celebran 56 años de peregrinar a Esquipulas

Compartir

Por: Iván Escobar

La tradicional peregrinación desde Metapán, en Santa Ana, El Salvador, hacia Esquipulas, Guatemala, cada 9 de enero, cumplió 56 años este 2026. En un primer momento, los peregrinos solo eran salvadoreños, con los años se han sumado guatemaltecos, que participan con devoción y mucha fe a la Virgen de Guadalupe, con lo que preservan una tradición que une a dos naciones.

Los Peregrinos Caminantes Guadalupanos Salvadoreños comenzaron la tradición de llevar la imagen de la Virgen desde El Salvador hasta la Basílica de Esquipulas, Guatemala, en enero de 1970. En un primer momento el recorrido era en cierta forma informal, pero con el tiempo y la dedicación plena, se fue transformando hasta ser hoy, una de las tradiciones más importantes de peregrinaje en la región centroamericana.

Con mucha fe y agradecimiento a la virgen morena por los favores recibidos, los católicos participan en la tradición llegando hasta Esquipulas, en la víspera de las celebraciones al Cristo Negro de Esquipulas, el 15 de enero de cada año. El templo que resguarda al Cristo, data de más de 260 años, y es considerada la “capital de la fe centroamericana”.

Este 2026 se cumplieron 56 años de aquella primera travesía. En esta ocasión, la peregrinación partió a Esquipulas, a las 10 de la noche, del día jueves 8 de enero, llegando a su destino a las 5 de la tarde del 9 de enero.

A diferencia de otros años, se adelantó la hora de salida, pues anteriores peregrinaciones salían de Metapán, por la madrugada, “pero para garantizar más tiempo y hacer ciertas pausas en el camino para los participantes, se decidió hacerlo unas horas antes”, explicó Juan José Tzoc.

En esta ocasión la peregrinación no finalizó en la Basílica, como en otras ocasiones, continuó hasta la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol. La razón, indicaron los organizadores, “era acompañar al profesor Edwin Chavarría”, quien recorrió Centroamérica por 101 días (de Esquipulas hasta Panamá – un total de 2,581 km), entre el 1 de octubre de 2025 y el 9 de enero de 2026. Este peregrinar se denominó: «Tras Las Huellas Del Primer Peregrino de Esquipulas Por Centroamérica».

Los niños, la esperanza del mañana

Guadalupe Solano, salvadoreña que llega cada año a esta peregrinación, dio gracias a Dios por permitirles completar una vez más esta misión de fe, y en su caso, “poder continuar con un legado de mi padre. Mi papá, conocido como “Piocha”, fue de los fundadores de esta tradición, como familia nos enorgullece ser parte de esta peregrinación cada enero”.

Por ello, mostró mucha alegría y emoción el apoyar en la peregrinación, que en esta ocasión por primera vez hacen las niñas y niños, con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

En el Mirador de Esquipulas se organizaron a los pequeños peregrinos, quienes llevaron un anda pequeña y la imagen de la virgencita, hasta el templo de Santiago Apóstol.

Tras ellos, iban los peregrinos, con cansancio, dolor de pies y piernas, algunos imprevistos de camino habitual, pero con el ánimo y la devoción firme, cumpliendo así un año más de peregrinaje.

Los Peregrinos Caminantes Guadalupanos Salvadoreños recibieron de parte del Concejo municipal de Esquipulas un reconocimiento especial por esta tradición que une a dos poblaciones, a dos naciones hermanas.

Es de destacar, que el 9 de enero es una fecha especial por la peregrinación y su recorrido; el día 12 de enero, se celebra la procesión de la Virgen de Guadalupe hasta la Basílica, a cargo de los Caminantes; y se cierra este ciclo de celebraciones con la gran fiesta en honor al Cristo Negro de Esquipulas, el día 15 de enero.

La peregrinación hace un recorrido aproximado de 50 km (13 km de Metapán a la frontera Anguiatú; y 37 km de la frontera a Esquipulas). Este año, los organizadores agradecieron el apoyo de la municipalidad, el INGUAT, de la Unidad de Salud de Esquipulas, de la Policía Nacional Civil, de la iglesia católica, y en especial de las familias y personas que acompañaron, apoyaron con alimentación, hidratación, espacios de descanso, vehículos y transporte, medicamentos, refrigerios, sonido y ambientación.

Un peregrino único

“Canelo”, “Firulai” le llamaban por ocasiones, o sino solo una pequeña caricia o saludo de parte de los peregrinos era lo que recibía un perrito, que caminó junto a todos desde Metapán hasta Esquipulas. La admiración era grande entre los caminantes, y las personas que les recibían, pues ¿Cómo era posible? Que el perrito caminara tanto, sin salirse del grupo, sin molestar a nadie, más que caminar y caminar.

A la altura del puente “Padre Miguel”, ya en territorio guatemalteco, donde se almorzó con los peregrinos, el perrito mostraba cansancio y fatiga. Se le hidrató en el camino, y en este lugar además de agua, se le dio alimento, al igual que en el desayuno con los peregrinos. Descansó un rato, pero aún faltaba un tramo más pesado, eran ya más de 12 horas de haber iniciado el recorrido, con pequeños intervalos de descanso.

Pero siguió. Y la municipalidad de Esquipulas, le esperaba con agua y alimento al perrito. Incluso, durante el acto protocolario de recepción de la peregrinación, él estuvo en la tarima de honor, luego prosiguió su caminar.

Al final, el perro llegó y lo han cuidado, le han dado alimento, no se sabe de quién es, «si le ven cuídenlo, porque es un peregrino más», dijo Solano. Al final, recibió el título de «Peregrino Migrante», algunos comentaron que esta es la segunda ocasión que acompaña la peregrinación.

Este año, los organizadores dan gracias a Dios “porque además de pequeños inconvenientes, hemos logrado cumplir este peregrinar un año más, agradecemos a todas las instituciones y personas que nos apoyan y que en esta ocasión nos brindaron su colaboración”, destacó Sofía Padilla.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...