ALBA expresa respaldo a Cuba en defensa de su soberanía

Compartir

CARACAS/Xinhua

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresó este martes su respaldo al pueblo y Gobierno de Cuba en la defensa de su soberanía.

El bloque señaló que el apoyo se da «en la justa defensa de su soberanía e independencia, sustentada en el ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación y a establecer relaciones de amistad y cooperación con todos los gobiernos y pueblos del mundo, en un marco de respeto mutuo, igualdad soberana y apego al Derecho Internacional».

La Alianza manifestó su postura a través de un comunicado publicado en su sitio Web y difundido por el canciller de Venezuela, Yván Gil, en su cuanta de la red social Telegram.

El organismo regional recordó que la Carta de las Naciones Unidas es la herramienta esencial de la convivencia pacífica entre los países, al establecer los principios universales como la igualdad, la no injerencia, la solución pacífica de las controversias y el derecho de cada país para decidir su proyecto político, económico y social.

La Alianza valoró la histórica política exterior cubana y aseguró que a lo largo de los años, la mayor de las Antillas ha «demostrado una vocación permanente por la cooperación internacional, la solidaridad entre los pueblos y el respeto a las normas del Derecho Internacional».

Finalmente, llamó a la comunidad internacional a mantener el acompañamiento a la nación caribeña, «en coherencia con las resoluciones adoptadas de forma reiterada y mayoritaria por la Asamblea General de las Naciones Unidas que demandan el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero», impuestos por Estados Unidos, para contribuir con la paz.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...