Bukele envía a Asamblea iniciativa para pagar una quincena más en enero 

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció esta noche que ha enviado a la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley a fin que los trabajadores del sector público y privado puedan obtener un ingreso complementario equivalente al 50% del salario mensual en enero.

La Ley es llamada «Ley Quincena 25». Según Bukele «Es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares», comentó Bukele en sus redes sociales.

La Quincena 25 es un ingreso complementario equivalente al 50% del salario mensual. Se pagará entre el 15 y el 25 de enero a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500. «No sustituye el salario y no tendrá descuentos de renta, ISSS ni AFP y no podrá ser embargado», señaló Bukele.

A partir de enero de 2026, «el Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos», comentó Bukele.

En el sector privado, la implementación será gradual. Este año, el pago será voluntario y contará con un incentivo fiscal que permitirá a las empresas deducir el 100% del monto otorgado del Impuesto sobre la Renta.