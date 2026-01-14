El caos de Ciudad Marsella es irresponsabilidad de Gobierno y empresa: diputado Lira

Compartir

Samuel Amaya

Sobre el tema de la inundación en Ciudad Marsella 2, el diputado de ARENA, Francisco Lira, sostuvo que la irresponsabilidad es compartida entre el Gobierno salvadoreño por no supervisar y la empresa constructora por no brindar garantías.

En el espacio de entrevista “Encuentro con Julio Villagrán”, el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, manifestó que la irresponsabilidad es de ambos, ya que el Gobierno no supervisó y no realizó las acciones dedicadas para poder contribuir a la mejora de calidad de vida de las familias que llegaron a vivir en Ciudad Marsella. También, explicó Lira, la empresa solo llegó a construir sin darle las garantías a los habitantes

“Lo ocurrido en Marsella 2, donde una lluvia rápida fue suficiente para inundar la zona, es una muestra clara de lo que sucede cuando se construye sin planificación, saltándose todos los candados y sin considerar que se trata de un área natural protegida desde 1997. Eso no es progreso, es poner en riesgo a las familias”, comentó Lira.

El funcionario explicó que desde 1997, esa zona donde se encuentra construida Ciudad Marsella 2 es un área natural protegida. “¿Entonces, realmente, ¿a quién se le ocurrió dar ese permiso? yo me recuerdo, el presidente de la República (Nayib Bukele), dijo -quiero que den todas las autorizaciones para construcción- y dio una orden que en menos de 100 días tenían que estar estos permisos de construcción. Pero, ¿cómo es posible que sea tan irresponsable de saltarse todos los filtros, candados, procesos y procedimientos del Ministerio de Medio Ambiente (y) de la OPAMSS (Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador)?

El legislador planteó que esas acciones no se pueden permitir. La población también ha mostrado su descontento, sobre las decisiones, incluso, una de las habitantes de Ciudad Marsella expresó que no confiaba en el presidente de la República, sino que confiaba en Michelle Sol, como ministra de Vivienda. “Al final de cuentas, el pueblo salvadoreño se está dando cuenta de que las decisiones en este país, las está tomando una sola persona y es, el que está sentado en Casa Presidencial”, comentó Lira.

En ese sentido, el legislador sostuvo que “el desarrollo no puede pasar por hacer calles, poner cemento y ciudades carísimas que el pueblo no puede pagar. Debemos de colocar un equilibrio del entorno entre la calidad de vida que pueden tener las personas con el medio ambiente. No solo podemos llegar como seres humanos a destruir”, explicó Lira, ya que las afectaciones pueden ser peores en época de invierno.

“Al final de cuentas aquí son la responsabilidad de ambos, del gobierno por querer saltarse los procesos y procedimientos para la construcción de vivienda y por otro lado la empresa privada que solo se dedicó a enriquecerse sin tomar las precauciones debidas”, comentó Lira.

El diputado de ARENA instó a deducir responsabilidades sobre quién otorgó los permisos de construcción en la zona. Sin embargo, Lira explicó que sobre el tema de los permisos no solo se trata de Ciudad Marsella, sino también de otros, como el CIFCO, que pretenden construir en la Finca El Espino, donde la ciudadanía ha rechazado la construcción en la zona por las graves afectaciones que tendría para el Área Metropolitana de San Salvador.

La ciudadanía “hasta han ido a buscar al embajador de China” para expresarle su inconformidad sobre la construcción y han pedido que intervenga con el gobierno para que el nuevo CIFCO se haga en otro lugar que no afecte a la población y a centenares de especies que se encuentren en la zona.

“Pero al final de cuentas aquí nos damos en los dientes, como dice el pueblo salvadoreño comúnmente, el que tiene todo el poder, abusa”, concluyó Lira, sobre el tema.

