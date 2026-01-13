Caos en Ciudad Marsella es irresponsabilidad del GOES y constructora: Lira

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, manifestó que sobre el tema de la inundación de Ciudad Marsella 2, la “irresponsabilidad” es de ambos, ya que el Gobierno no supervisó y no realizó las acciones dedicadas para poder contribuir a la mejora de calidad de vida de las familias que llegaron a vivir en Ciudad Marsella, además, de la empresa que solo llegó a construir sin darle las garantías a los habitantes.

“Lo ocurrido en Marsella 2, donde una lluvia rápida fue suficiente para inundar la zona, es una muestra clara de lo que sucede cuando se construye sin planificación, saltándose todos los candados y sin considerar que se trata de un área natural protegida desde 1997. Eso no es progreso, es poner en riesgo a las familias”, comentó Lira.

El funcionario explicó que desde 1997, esa zona donde se encuentra construida Ciudad Marsella 2 es un área natural protegida. “¿Entonces, realmente, ¿a quién se le ocurrió dar ese permiso?”

La población también ha mostrado su descontento, sobre las decisiones, incluso, una de las habitantes de Ciudad Marsella expresó que no confiaba en el presidente de la República, sino que confiaba en Michelle Sol, como ministra de Vivienda. “Al final de cuentas, el pueblo salvadoreño se está dando cuenta de que las decisiones en este país, las está tomando una sola persona y es, el que está sentado en Casa Presidencial”, comentó Lira.

“Al final de cuentas aquí son la responsabilidad de ambos, del gobierno por querer saltarse los procesos y procedimientos para la construcción de vivienda y por otro lado la empresa privada que solo se dedicó a enriquecerse sin tomar las precauciones debidas”, comentó Lira.

El diputado de ARENA instó a deducir responsabilidades sobre quién otorgó los permisos de construcción en la zona.

