Bukele iniciará visita a Costa Rica

San Salvador/Prensa Latina

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, iniciará hoy una visita de estado a Costa Rica presuntamente centrada en el apoyo en el tema de seguridad.

El mandatario llegará a la nación centroamericana este martes por la tarde y el miércoles recorrerá el área donde se construirá el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad inspirada en el modelo del CECOT salvadoreño, la mega cárcel emblema de la estrategia contra pandillas en El Salvador. La víspera el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica rechazó un pedido ciudadano de prohibir la visita que ocurre en plena campaña electoral pero señaló que un gobernante extranjero tiene prohibido intervenir en asuntos internos del país anfitrión.

Una nota que publica el diario El Mundo sostiene que la visita provocó duras críticas de la oposición costarricense la cual estima que es una maniobra para favorecer a la candidata oficialista Laura Fernández, quien se autodenomina “heredera” del actual mandatario.

El problema de seguridad en Costa Rica fue centro de la primera visita de Bukele a Costa Rica y de un viaje este año del presidente de ese país, Rodrigo Chaves, a El Salvador donde visitó el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) con capacidad para 40 mil reos.

El proyecto tico pudiera albergar a cinco mil reclusos en cinco módulos con una inversión de 35 millones de dólares, y es apreciado como un intento de frenar el alza de la violencia en el país con saldo de cerca de 900 homicidios anuales, en su mayoría vinculados a grupos de narcotraficantes.

