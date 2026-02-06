Presidente de Cuba: “La rendición no es una opción”

Compartir

La Habana/Prensa Latina

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que, pese a las dificultades y las medidas de presión de Estados Unidos, para la nación caribeña la rendición no es una opción.

Comparecencia del Presidente Díaz-Canel ante medios de prensa

“Hay muchos cubanos y cubanas dignos que dieron la vida por este país, por la independencia de este país en todas las épocas”, recalcó durante una extensa conferencia de prensa con medios nacionales y extranjeros.

En ese sentido, rindió homenaje a “los 32 compañeros que cayeron en Venezuela”, cuya actitud, dijo, es una lección de dignidad y soberanía.

Díaz-Canel denunció que desde diciembre no se recibe combustible en Cuba debido al reforzamiento del bloqueo contra Venezuela, lo que ha creado una situación compleja que afecta la generación eléctrica y actividades económicas y sociales básicas.

Frente a esto, detalló un plan que incluye la actualización de las directivas del período especial para el ahorro, el incremento de la extracción y refinación del crudo nacional, la expansión del servicio de gas manufacturado y una acelerada transición a fuentes renovables con la instalación de sistemas fotovoltaicos.

En el ámbito externo, Díaz-Canel agradeció el respaldo inmediato de China, Rusia, el Movimiento de Países No Alineados y otros actores globales, asegurando que “Cuba no está sola”, y convocó al Sur Global a una movilización “antihegemónica y antifascista”.

Reiteró, además, la disposición de la isla a un diálogo con Estados Unidos “sin precondiciones y en posición de iguales”, mientras defendió el derecho soberano del país a prepararse para la defensa bajo la doctrina de la guerra de todo el pueblo.

Durante su intervención, el presidente señaló que la nación enfrenta presiones “que no se le imponen a nadie en el mundo, y menos de una manera tan prolongada”, pero resiste con creatividad y defiende las ideas en las que cree, con seguridad en la victoria.

“Hemos vivido, todas las generaciones de cubanos, desde los primeros años de la Revolución hasta las más actuales, nuestros nietos, nuestros hijos, nacimos y vivimos bloqueados, y nacimos bajo los signos de esa asfixia económica”, recordó.

De acuerdo con el mandatario cubano, Estados Unidos ha tratado de caracterizar la situación cubana con la teoría del Estado fallido, asociada a una de las direcciones en las cuales se empeña el gobierno de esta potencia para derrocar a la Revolución cubana: la asfixia económica.

Asimismo, reveló que desde Washington se organizan y financian acciones terroristas contra Cuba y adelantó que próximamente se revelarán detalles de esos planes.

Sobre los nexos con la República Bolivariana, Díaz-Canel afirmó que Cuba está dispuesta a continuar la colaboración con Venezuela ante el nuevo escenario impuesto tras la agresión de Estados Unidos y el ilegal secuestro del jefe de Estado de ese país.

El mandatario cubano señaló que los vínculos económicos, comerciales, y los proyectos de colaboración entre ambas naciones, entre ellos el energético, se tejieron durante años y beneficiaron a las dos partes y a otros países del área, a través de ALBA-TCP y Petrocaribe.

“El futuro de las relaciones de Venezuela, dijo, está en la manera en que seamos capaces de construirlo desde la situación presente de una Venezuela que ha sido agredida, a la que ilegalmente le secuestraron al presidente y a su esposa y a quienes mantienen en una prisión en los Estados Unidos”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...