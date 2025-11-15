Resistencia Feminista convoca a denunciar la violencia patriarcal promovida desde el gobierno

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Resistencia Feminista hizo un llamado a todas las mujeres para que este 25 de noviembre a una concentración en la Plaza Cívica desde las 8:00 a.m., a conmemorar el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer para denunciar en esta fecha la violencia patriarcal promovida desde el gobierno que afecta a las mujeres salvadoreñas y a la sociedad en su conjunto.

“Solo la organización y la lucha colectiva pueden derrotar el proyecto autoritario, patriarcal y neoliberal del clan Bukele y construir una sociedad justa, igualitaria y libre de violencias, las mujeres y las diversidades enfrentamos una realidad marcada por la represión, la pobreza, la militarización y la violencia estructural”, sostuvo la organización.

En El Salvador, este 25 de noviembre se conmemora en medio de una de las crisis más graves de derechos humanos de la historia reciente, el régimen de excepción se ha convertido en una herramienta de control y miedo.

Más de 1,200 mujeres han sido encarceladas sin el debido proceso, muchas de ellas inocentes, defensoras de derechos humanos, madres, jóvenes y trabajadoras.

A criterio de Resistencia Feminista, miles de mujeres cargan con el peso económico y emocional de sostener a sus familias, mientras sus seres queridos permanecen injustamente detenidos, el actual gobierno ha profundizado la militarización de la vida civil, otorgando a las Fuerzas Armadas atribuciones de seguridad pública que no deberían tener.

“Esto ha generado un aumento de los abusos, agresiones y detenciones arbitrarias, especialmente contra mujeres en comunidades y territorios populares, la militarización ha normalizado el miedo y el silencio, golpeando con fuerza a las mujeres trabajadoras, defensoras y jóvenes”, reiteró la organización.

Asimismo, con el actual gobierno se han desmantelado las instituciones y políticas públicas de protección de las mujeres, recortando en más del 70% el presupuesto del ISDEMU, cerrando albergues, programas sociales y centros de atención a víctimas de violencia.

Al mismo tiempo, promueve un discurso misógino y conservador que intenta devolver al silencio, borrando los avances conquistados por el movimiento feminista y sustituyéndolos por propaganda moralista y religiosa.

“Los feminicidios y desapariciones de mujeres aumentan, la impunidad es norma y las políticas públicas han sido reemplazadas por un modelo empresarial que mercantiliza la vida, la tierra y los cuerpos, recordamos con dolor y dignidad a Yéssica, una asesinada por una bala perdida de un miembro de las Fuerzas Armadas de El Salvador”, agregó.

Su caso simboliza la inhumanidad con que actúan las estructuras de seguridad estatal bajo este régimen, donde la violencia institucional se ejerce desmedidamente, su nombre se suma a la larga lista de mujeres víctimas de la violencia patriarcal y estatal, y su memoria impulsa a seguir luchando por verdad y justicia.

