Alcaldía autoriza puntos de venta para temporada navideña 2025

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La alcaldía de San Salvador Centro anunció el “Plan Pólvora 2025”, como parte de los preparativos para las festividades de Navidad y fin de año, mediante el cual autoriza e implementa el funcionamiento de puestos para la comercialización de productos pirotécnicos en el municipio.

William Hernández, Director de Protección Civil Municipal, informó que este año se habilitarán 15 puntos de venta que en conjunto sumarán 350 locales.

Para la alcaldía todos los comerciantes deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Cuerpo de Bomberos y la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil (PNC), a fin de evitar accidentes y garantizar un comercio seguro tanto para vendedores como para compradores.

Los vendedores serán capacitados en medidas de seguridad por equipos de Protección Civil, la División de Armas y Explosivos de la PNC y el Cuerpo de Bomberos, para reforzar los protocolos durante las festividades.

También señalaron que los puntos autorizados estarán distribuidos en los cinco distritos del municipio, entre ellos: Distrito Mejicanos, Redondel Schafik Hándal y bulevar Constitución, con 25 espacios; y Avenida Juan Aberle, con 30 locales.

En el distrito de Ayutuxtepeque, las zonas de venta serán el Redondel de la Santísima Trinidad, con un total de 6 puestos, y el Cementerio Central, con 8 comercios, dijeron.

En Ciudad Delgado, las ventas estarán ubicadas en el Parque Urbano, con 15 locales, y en el Barrio San Sebastián, que contará con 10 puestos.

Y em el distrito de Cuscatancingo, la pólvora podrá ser comercializada en el Centro Integral de Convivencia Mariona, con 12 locales disponibles. En Villa Mariona 2, se autorizarán 15 puestos, mientras que en el Mercado Municipal habrá 5 espacios.

Hasta el momento, la alcaldía no ha detallado las ubicaciones específicas de los puntos de venta correspondientes al distrito de San Salvador.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...