Trigueros explica presupuesto 2026 de Educación 

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa recibió este viernes a la ministra de Educación, Karla Trigueros, para que explicara su presupuesto 2026, el cual será de $1,641.2 millones, un aumento de $100 millones más para el presente ejercicio fiscal.

De ese monto, le corresponde la asignación presupuestaria para la Universidad de El Salvador (UES), que será de $116.4 millones, siendo mayor en $2.3 millones respecto a lo aprobado para este año.

De acuerdo a lo expuesto por la funcionaria, el ministerio asegurará los recursos para los programas y proyectos relacionados con Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.

Para el Programa “Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia” se destinarían $170.5 millones, para fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños mediante la implementación de estándares estructurales de calidad, la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa.

Mientras que para el Programa “Mi Nueva Escuela”, que contaría con $140 millones, se podrá avanzar con la ejecución de obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación y equipamiento tecnológico en centros educativos de parvularia, básica y media ubicados en zonas priorizadas, según enfatizó Trigeros.

Para la reducción de la brecha digital en los centros escolares, que comprendería un monto de $101 millones, se continuará con la entrega de dispositivos tecnológicos, incluyendo tablets y ChromeBooks, a estudiantes y docentes, contribuyendo así al fortalecimiento de los procesos de enseñanza, aprendizaje y a la mejora de las habilidades tecnológicas.

Además, para mejorar la calidad y la cobertura educativa del Programa Nacer, Crecer y Aprender, con $12.6 millones, se expandirá la educación inicial y parvularia mediante la construcción de aulas y la transformación de centros de desarrollo infantil.

Mientras que para el Programa de Modernización del Sistema Educativo, que contaría con $60.03 millones, se impulsará la transformación del sector mediante la incorporación de tecnologías educativas, el desarrollo de pedagogías estructuradas y el fortalecimiento del acompañamiento docente, entre otras acciones.

Para la dirección y administración institucional se asignan $39.9 millones, para el desarrollo del Sistema Educativo, se asignan $43.3 millones; para la tecnología e innovación para el aprendizaje, $2.3 millones. Para educación parvulario, básica y media, $76.8 millones, $588 millones y $98.1 millones respectivamente. Para apoyo de instituciones adscritas, $173.4 millones.

Para el consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, $1.2 millones. Para el programa de desarrollo y protección social $77.1 millones; para programas y proyectos de inversión, $12.8 millones, para una reforma educativa, se asignan $30 millones, para proyectos de inversión de la reforma educativa $301.1 millones, de los cuales $200,026,095 provienen de préstamos externos. Para el Programa Crecer y aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, $170.5 millones de los cuales $160 millones provienen de préstamos y para programa de Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa: Nacer, Crecer, Aprender $12.6 millones.

