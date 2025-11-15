Proyecto de Telemedicina confirma fusión ISSS-MINSAL y privatización: SIMETRISSS 

Compartir

“La telemedicina es una buena herramienta, pero no puede sustituir al médico para diagnosticar correctamente, funciona para darle seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas, gripes o diarreas leves”.

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (SIMETRISSS) e integrante de CONADESA, calificó de un show de mal gusto la cadena nacional del presidente de la República, Nayib Bukele, la noche del jueves, donde dio a conocer el programa de Telemedicina Doctor SV. Las personas a través de esta plataforma podrán consultar al médico sin desplazarse a un hospital o unidad de salud.

“Con este programa de Telemedicina se ratifica que la fusión del Ministerio de Salud y el Seguro Social continúa tal cual como lo habíamos denunciado, y el otro aspecto es la privatización de los servicios de salud, porque los medicamentos, insumos médicos, exámenes y pruebas de imágenes van para laboratorios privados, serán a precios caros y están costando mucho más de lo que costaría si la institución los compraba”, destacó el médico.

Aguirre consideró que la Telemedicina es una buena herramienta la cual puede ser utilizada exclusivamente para educación y atención del paciente crónico, quien no amerita una evaluación física, por ejemplo, en casos de gripes o diarreas leves en pacientes inmunocomprometidos y que no tienen mayores sintomatologías.

Según Aguirre, lo que hizo el presidente en la cadena del pasado jueves fue relanzar el programa del ISSS Doctor en Línea que funciona desde aproximadamente 15 años, pero hace un tiempo la aplicación fue bajada de las plataformas, sin conocer el motivo o una explicación.

“Ahora vemos que Doctor ISSS en Línea desapareció y fue porque harían un relanzamiento, lástima que hoy lo dejan nada más para personas de 18 a 30 años. La telemedicina no sólo la ocupaban las personas de ese rango de edad, sino que la estaban ocupando personas mayores, trabajadores en todas las áreas para poder pasar consulta de forma más rápida”, aseguró.

Externó que el mandatario utilizó más de una hora en platicar con los vendedores de la APP, denominada Doctor SV, quienes llamaron “aburrida y tradicional” la consulta normal, cuyos conceptos o formas de expresión no van con la atención médica humanizada y personalizada que se pretende brindar a la población.

El secretario general del SIMETRISSS lamentó que mediante la telemedicina no se podrá tener un acercamiento médico-paciente, tampoco el doctor tendrá la posibilidad de ver las actitudes, las caras, expresiones y los movimientos de las personas.

“Lastimosamente se pudo haber aprovechado de mejor manera, prácticamente fue venderle un sistema o aplicación a alguien, por cierto, carísima porque estamos hablando de más de 500 millones de dólares que ha costado el contrato con Google, y para que el primer producto sea lo que ya teníamos desde hace más de 15 años, porque telemedicina no es algo que nace desde ayer”, sostuvo durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Aguirre reiteró que la Telemedicina en el Seguro Social se ejerce desde hace 15 años, lo cual se había ido perfeccionando con el tiempo hasta el grado de tener al Doctor ISSS en Línea, que le daba soluciones a personas en rangos de edades variables, brindando una atención primaria de salud porque no puede ser especializada, tampoco quirúrgica o curativa, no se puede hacer mayor cosa que platicar a través de la cámara, eso no viene a satisfacer la necesidad de salud que tiene en este momento la población.

En las últimas horas, se conoció a través de redes sociales que cuatro diputados de Nuevas Ideas son accionistas de clínicas particulares, las cuales prestarán el servicio a pacientes de Telemedicina, lo cual sería una confirmación de corrupción y conflicto de intereses, donde existe un negocio de la gente cercana al gobierno y quieren quedarse con el dinero de este proyecto.

“Tenemos conocimiento que compañeros médicos están haciendo negocios de inversiones en infraestructura, a lo largo y ancho del país, hay una multiplicación en este momento de la construcción de hospitales privados; el articulo 3 literal G de la Ley de creación de la Red Nacional de Hospitales establece concesión de los servicios médicos tradicionales, es decir, consultas, servicios de apoyo, laboratorio, imágenes y exámenes”, dijo.

Aguirre lamentó que algunos médicos se han prestado a crear clínicas y hospitales privados, porque va en detrimento directo de la atención pública a la población salvadoreña, se deja invertir en la salud pública y abastecer con medicamento e insumos a los hospitales, ese dinero es utilizado para pagar servicios privados.

La población recurre al servicio de salud privada, debido que perciben un sistema de salud pobre y no cubre las necesidades, tanto en hospitales público como unidades de salud, incluso, han cerrado clínicas en zonas rurales, en lugar de acercar la salud a los usuarios la están alejando, y con la privatización se incrementará más.

