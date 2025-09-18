La simpatía de Nuevas Ideas y del presidente Bukele ha disminuido, según COP

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La reciente encuesta del Centro de Opinión Pública (COP) señala que la simpatía del partido Nuevas Ideas como la del presidente Nayib Bukele ha disminuido. En diciembre de 2023 y marzo de 2024 la población tenía una aceptación del 79%, sin embargo, en abril de 2025 descendió al 60% aunque en los últimos meses ha tenido un leve incremento.

“En abril de 2025 es su tope, con un 55% positivo, pero en mayo subió a 60% y ahora está en 65%, aunque no está mal evaluado, pero en ese tiempo teníamos ausencia presidencial, el presidente no aparecía mucho, estaba como escondido, no había obras en inauguración, proyectos, o programas y mucha propaganda de ese tipo”, explicó el analista político Carlos Araujo.

Araujo reiteró que en mayo de este año el gobierno de Bukele dio un giro total. Fue cuando detuvieron a los empresarios del transporte colectivo, la captura de los abogados y líderes de la Cooperativa El Bosque, persecución a periodistas y una mayor represión a fin de silenciar a las voces incómodas al gobierno.

Araujo consideró que a partir de ese período Bukele comienza a tener más presencia, lanzó el programa dos escuelas por día, inauguró los puentes en el oriente del país, inauguró el Mercado San Miguelito. Debido al incremento de la propaganda se puede justificar el aumento en su aceptación.

El analista indicó que el 42% de la población evalúa como negativo a las instituciones del gobierno central y un 58% de positivo; para el 53% la Asamblea lo cataloga de negativo y solo el 41% como positivo.

“Cuando comenzó el 67% de los salvadoreños veían positiva la Asamblea Legislativa, luego fue cayendo hasta que llegaron en abril a su número más bajo de evaluación positiva que era 34% y 59 negativo, ahora ha llegado a 41% positivo. El 62% de la población evalúa de forma negativa al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro”, recalcó.

Según la encuesta del COP, el peor desastre es la gestión municipal, pues el 66% de la población la evalúa de forma negativa, podría ser por el abandono de las comunidades en el interior del país. Antes, con los $500 millones del FODES que les quitaron, hacían obras y esa es la respuesta de la población.

“La gente ya ve problemas que no se están resolviendo como la economía, los abusos de poder y la corrupción, hay una pésima evaluación de las alcaldías que son de Nuevas Ideas, aunque Bukele muy estratégicamente ha sabido sostener y mantener el fantasma de ARENA y FMLN como el enemigo de la población, y no volver al pasado, hay otros movimientos alternativos que todavía no están haciendo el trabajo como corresponde”, sostuvo el analista político en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

La encuesta COP reveló que el partido Nuevas Ideas ha tenido un declive en la aceptación de la población, inició con el 49% y ahora es del 30%, es decir, un 19% menos, el partido oficialista solamente tiene el respaldo del 30%.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...