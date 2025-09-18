Claudia Ortiz cuestiona falta de voluntad de funcionarios en explicar informe de labores

Compartir

Samuel Amaya

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la falta de voluntad de los diputados en citar los funcionarios de Gobierno para explicar los informes de labores que fueron enviados a la Asamblea Legislativa y que fueron aprobados este miércoles en la sesión plenaria.

En la sesión plenaria de este miércoles fueron aprobados los informes de labores del Ministerio de Salud y de Agricultura; sin embargo, en la instancia legislativa no se quiso citar a los ministros o representantes de estas carteras de estado.

“Hay que decir nuevamente que, en la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Agricultura, donde llegó el informe de labores, no se quiso mandar a llamar al ministro de salud o a un representante para que viniera a defender técnicamente su informe de labores y, sobre todo, para que viniera a responder preguntas que surgen a partir de la lectura de este informe”, dijo Claudia Ortiz en el pleno legislativo.

Ortiz sostuvo que nuevamente los ministros “se someten a una evaluación por parte de la Asamblea Legislativa”, pero estos “simplemente no asistieron”. Es de destacar que la Asamblea Legislativa debería ser un Órgano de Estado que “le cuente las costillas al Órgano Ejecutivo”.

“No vino el ministro de Salud, no quiso venir a rendir examen, no quiso venir a responder preguntas y eso habla muy mal de la transparencia y la rendición de cuentas de esta administración, y también de ustedes como diputados que no permiten que exista esa rendición de cuentas y tampoco la exigen”, comentó Ortiz.

La opositora sostuvo que es importante que los funcionarios asistan a las comisiones para saber “cómo se usa el dinero de la gente en un rubro tan importante como la salud pública”. “No es burocracia, no es un mero trámite, es una obligación de que el pueblo salvadoreño reciba explicaciones detalladas de cómo se usa el dinero público y el poder delegado”.

La legisladora enlistó una serie de cuestionamientos que deben ser aclarados por los ministros: “¿por qué hay una lenta ejecución de los préstamos aprobados por esta Asamblea para obras que son importantes para la red de salud pública en El Salvador? ¿Por qué hay deficiencias señaladas en el mismo informe por parte de la auditoría en los sistemas de control interno en los préstamos destinados a la emergencia de COVID-19? ¿Por qué ha habido un retraso injustificado en la construcción del Hospital Rosales que ha tomado muchos años en poder finalizar esa obra que es sin duda vital para el bienestar y la salud pública de los salvadoreños?, ¿Cuáles han sido los criterios que el Ministerio de Salud ha utilizado para hacer compras directas? porque del 100% de las compras públicas que ha hecho el Ministerio de Salud, 44% responde a procesos de compras directas, es decir, no ha habido un concurso público de ofertantes para elegir la mejor opción”.

La legisladora sostuvo que los diputados tienen la obligación de realizar esas preguntas. “No se puede aprobar una evaluación de un informe de labores de una cartera de Estado si quienes tienen la responsabilidad, no vienen al examen. No vino a hacer el examen, no vino a responder preguntas y lo que se informa no corresponde con la realidad, así que no se puede aprobar este informe de labores”, concluyó la legisladora.

