Juramentan al cuarto presidente de ANDA en la gestión de Bukele

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Casa Presidencial informó este miércoles que Dagoberto Arévalo fungirá como nuevo presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). No se informó el motivo por el cual se destituyó al anterior presidente, Jorge Castaneda. Este es el cuarto presidente de la ANDA en los más de seis años de gobierno de Bukele.

La mañana de este miércoles se informó que el presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó a Dagoberto Arévalo, como nuevo presidente de la ANDA. “El nuevo titular es licenciado en Física y máster en Geología, con estudios en hidrología, geoquímica, oceanografía, manejo de recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, desalinización de agua de mar y eficiencia en sistemas de riego”, comentó Casa Presidencial.

Herrera era un técnico de la misma institución que fungía como director de planificación, regulación y desarrollo. La ANDA es la institución estatal encargada de administrar el agua potable en la mayor parte del territorio salvadoreño.

La llegada de Herrera sorprende, ya que tampoco se informaron de la apuesta que tendrá como nuevo titular.

Herrera fungió como director ejecutivo de ANDA desde octubre de 2020 a agosto de 2024. Fue gerente de investigación hidrogeológica y pozos de la misma entidad desde agosto de 2009 hasta 2019, en los gobiernos del FMLN.

Desde 2019, se han destituido al menos 4 titulares. El primero fue Frederick Benítez, quien estuvo en ANDA un año y enfrentó críticas por la gestión de agua potable. Desde ese año hasta 2024, el cargo lo ocupó Rubén Alemán, quien fue destituido luego que enviara a la Asamblea Legislativa un proyecto de decreto que buscaba perdonar la mora y recargos a los deudores de la institución y que también aumentaba las tarifas mínimas de acueductos y alcantarillados.

Jorge Castaneda ocupó el cargo hasta este 17 de septiembre, quien en los últimos días fue cuestionado por la población por la falta de agua potable; por ejemplo, en el último post publicado por el ex titular, en los comentarios en la red social X, los usuarios le reclamaron la falta de suministro.

“Continuamos sin agua, he estado escribiendo a @ANDASV y nada, solo dicen que alertarán los técnicos. Cada semana quitan el agua mínimo dos o tres veces, todo tengo vacío…”, reclamó una ciudadana en X.

“@ANDASV seguimos sin agua aquí en la Zacamil edificios 600. Por Dios ni siquiera nos podemos bañar para ir a nuestros trabajos. Que ineptos son”, comentó otra usuaria.

“Señor presidente Bukele le exigimos que despida y destituya al titular de ANDA, Jorge Castaneda por no ser la persona idónea para el puesto de trabajo y por mentiroso para el pueblo salvadoreño y restituya al anterior titular Rubén Alemán. Es urgente”, pidió uno de los usuarios.

