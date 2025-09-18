Cardoza pide que Dirección de Mercados sea autosostenible

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Reynaldo Cardoza, espera que el encargado de la Dirección de Mercados Nacionales sea una persona “competente” y que esta entidad sea “autosostenible”. El diputado pecenista cuestionó la falta de avances en los mercados que se construyen a escala nacional, algunos que tienen “3 o 4 años” de ejecución y no ha habido avances.

Las críticas fueron realizadas durante la sesión de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto que discutió una iniciativa para asignar el presupuesto especial de la Dirección de Mercados Nacionales, el cual será de $1.3 millones. De ese total, $500 mil son del Fondo General, y $842 mil son de arrendamiento de locales.

“Sobre el tema de la dirección de mercados, nosotros como partido esperamos que esta sea competente y que los mismos que venden en el mercado sostengan esta dirección (que sea autosostenible). Sabemos que esta dirección está nueva, sabemos que el presidente quiere hacer lo mejor para el pueblo salvadoreño, pero a veces, quienes mandan (dirigen) cuando ya llegan, es la dirección, y el presidente quizá ni cuenta se da de esto; digo esto por algunas direcciones que hay allí que tienen como 3 o 4 años que no han terminado algunos mercados”, comentó Cardoza en la instancia legislativa.

El pasado 26 de agosto, el presidente de la República Nayib Bukele inauguró el mercado San Miguelito, el cual será administrado por la nueva Dirección de Mercados junto a los venideros. La Dirección de Mercados Nacionales también se oficializó ese día.

Los mercados que administrará esta dirección serán: el mercado San Miguelito, en San Salvador; mercado de Tapalhuaca, La Paz; la plaza gastronómica de Monte San Juan, en Cuscatlán; el mercado de El Triunfo, en Usulután, el mercado de Chalchuapa, en Santa Ana.

“Nosotros en el tema de estos mercados creemos que debe de ser una dirección que se autosostenga en el futuro, una dirección que produzca, porque ahí se renta todo, los puestos, parqueos y todo eso”, reiteró Cardoza, en el sentido que no debe funcionar, a largo plazo, con el fondo general, sino, con recursos propios.

Cardoza informó que están en la disposición de apoyar la iniciativa a fin de asignar los $1.3 millones a la Dirección de Mercados, pero hizo un llamado a hacerla autosostenible.

“Que sea una administración que de verdad autosostenga los mercados, que tanto le están costando al presidente Bukele para poderlos hacer, porque están gastando una gran cantidad de dinero a nivel nacional para poder dejar los mercados en perfecto estado; entonces, ojalá que el director o directora o quien llegue a esta dirección sea una persona de verdad capaz, competente y que no se sigan erogando más impuestos del pueblo salvadoreño”.

Cardoza es diputado propietario de Chalatenango. En la Palma, Chalatenango, desde hace dos años, se remodela el mercado municipal, proyecto ejecutado por la Dirección de Obras Municipales (DOM), pero hasta el momento se desconoce los avances.

