Asamblea aprueba $1.3 millones a Dirección de Mercados 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, reformas a la Ley de Presupuesto 2025, a fin de asignar $1,342,045.00 a la Dirección de Mercados Nacionales, para que la entidad pueda comenzar sus operaciones dentro del presente ejercicio fiscal.

El diputado de Nuevas Ideas Mauricio Ortiz explicó que, esta vez, la entidad recibirá recursos provenientes del Fondo General de la Nación, pero la idea es que, con el tiempo, pueda sostenerse sin depender del Estado.

De los $1,342,045 que se asignan a la Dirección Nacional de Mercados, $500,000.00 provienen del Fondo General, mientras que los $842,045 restantes se financiarán con ingresos propios de la institución, generados principalmente por arrendamientos y adjudicaciones de puestos en mercados.

Los fondos se distribuirán de la siguiente manera: $424,097 para el pago de salarios; $780,728 estarán destinados a la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la institución; $34,665 se emplearán en atender compromisos financieros y otros $102,555 se invertirán en infraestructura y compra de activos fijos.

El legislador Mauricio Ortiz mencionó algunos de los presuntos beneficios que generará la nueva entidad al país, entre ellos la dinamización económica, modernización, transparencia, prestación de servicios más eficientes y la autonomía gradual de los mercados.

El objetivo con el que fue creada la entidad es garantizar “reglas claras y proyectar a los mercados como verdaderos polos de desarrollo local”. También ordenará el comercio en los espacios públicos, fomentará la economía local y aumentará la confianza de la población.

“Antes de esta Dirección existía un desorden administrativo. Cada municipio aplicaba sus propios criterios, lo que daba pie a la informalidad y la discrecionalidad. Hoy, damos un paso hacia el ordenamiento, la transparencia y la organización”, apuntó Ortiz.

Exoneración de impuestos a donación para EDYTRA

La Fundación Salvadoreña Educación y Trabajo (EDYTRA) dispondrá de un nuevo vehículo que Estados Unidos le donará para que siga trabajando a favor de la población más vulnerable. Con 60 votos, los diputados exoneraron de un total de $12,938.04 que equivalen a los impuestos que genera la introducción del automotor al país.

Según lo explicado en el pleno legislativo, dichos impuestos son los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), el de transferencia de bienes muebles, la prestación de servicios (IVA), los impuestos municipales y los costos de bodegaje.

EDYTRA es una entidad de utilidad pública, apolítica, no lucrativa ni religiosa, que tiene como especial prioridad velar por las personas de escasos recursos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...