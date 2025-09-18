WOLA reconoce trabajo de MOVIR con Premio de DDHH

Compartir

“MOVIR continúan su labor de denuncia, acompañamiento a los familiares de las víctimas y exigir la liberación inmediata de todas las personas, contra quienes no existan pruebas de pertenecer a pandillas”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) entregará al Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) el “Premio de Derechos Humanos 2025”, por su valiente defensa de la justicia y la democracia. Durante más de tres años, han luchado por los derechos de los detenidos y exigido el debido proceso contra la represión autoritaria, su resistencia encarna la lucha por la democracia, señala WOLA.

“A pesar de la fuerte represión, MOVIR ha apoyado incansablemente a las víctimas y familias de detenciones arbitrarias, exigiendo verdad, justicia y reparaciones en El Salvador. Su labor es un poderoso ejemplo de resiliencia y solidaridad a favor de los derechos humanos en toda la región”, expresó.

WOLA destacó que MOVIR defiende valientemente los valores democráticos en un entorno cada vez más represivo, fundado para resistir los abusos generalizados de los derechos humanos bajo el estado de excepción autoritario de El Salvador.

“A nombre de MOVIR agradecemos con humildad y más compromiso a WOLA por ese reconocimiento, que legitima nuestra lucha por la defensa de las víctimas del régimen que tienen como comprobar su inocencia y la defensa de derechos humanos”, indicó MOVIR.

Pese a la creciente represión política en contra de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en El Salvador, grupos como MOVIR continúan su labor de denuncia, acompañamiento a los familiares de las víctimas y exigir la liberación inmediata de todas aquellas personas contra quienes no existan pruebas y la revisión de los casos de manera individualizada en lugar de recurrir a juicios masivos.

MOVIR fue fundado en agosto de 2022, luego que el gobierno implementó el régimen de excepción, el cual suspende algunas garantías constitucionales para “combatir las pandillas”, su objetivo es defender derechos humanos y brindar asesoría legal a familiares de personas detenidas injustificadamente y sin ningún vínculo con grupos criminales.

Desde la implementación del régimen en 2022, las personas capturadas no han tenido acceso a juicios ni audiencias preliminares, limitándose en la gran mayoría de los casos a audiencias de imposición de medidas, como resultado, la mayoría permanece en prisión preventiva desde hace más de tres años.

La prolongación de esta medida ha sido posible gracias a reformas legales como el Decreto 803, aprobado en julio de 2023, que suspendió por dos años todas las audiencias relacionadas con los casos del régimen, extendiendo automáticamente la prisión preventiva y abriendo la puerta a juicios masivos.

MOVIR exigió no prorrogar el mismo Decreto 803, cuyo vencimiento estaba previsto para el 25 de agosto, sin embargo, el pasado 15 de agosto, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficial Nuevas Ideas, aprobó una prórroga por hasta dos años más, con lo cual, personas inocentes podrían permanecer en prisión hasta cinco años, sin comprobarles ningún vínculo con pandillas.

Diversas organizaciones humanitarias entre ellas MOVIR, han recibido más de 6 mil denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas. Aproximadamente 450 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia y tortura.

Cada año, WOLA honra a organizaciones o individuos que han trabajado incansablemente para promover los derechos humanos, la democracia y la justicia en América Latina. Los galardonados son organizaciones o personas que ejemplifican un compromiso con la visión de futuro de WOLA, donde los derechos humanos y la justicia social son la base de las políticas públicas.

Desde 2006, el Premio anual de Derechos Humanos de WOLA ha reconocido a organizaciones e individuos que ejemplifican un compromiso con la visión de futuro de WOLA, donde los derechos humanos y la justicia social son la base de las políticas públicas. La entrega del premio este 2025, será en una ceremonia virtual el próximo 29 de octubre a la 1 p. m.

Samuel Ramírez, coordinador del MOVIR, se encuentra en Munich, Alemania, como invitado por organizaciones de la sociedad civil en ese país, para denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Nayib Bukele en contra de la población salvadoreña.

