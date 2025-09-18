Destituyen al director técnico del Fuerte San Francisco

Compartir

La Junta Directiva de Club Deportivo Fuerte San Francisco informó este miércoles, a través de un comunicado oficial, que fue destituido el técnico Daniel Corti, y será reemplazado por Rolando Torres.

El comunicado dice que “Se ha llegado a un acuerdo con el profesor Ernesto Daniel Corti para dar por finalizado la relación contractual con el club a partir de este día”.

“En nombre del Club expresamos nuestros más sinceros agradecimientos al profesor Daniel Corti, por su trabajo realizado en la pretemporada hasta la primera vuelta del torneo de Apertura 2025”, añade el comunicado.

En el mismo comunicado, Fuerte San Francisco informa que “El profesor Rolando Torres asumirá el cargo de entrenador principal del equipo mayor y responsable del cuerpo técnico.

El club anuncia, además, que próximamente se anunciará al auxiliar técnico que asistirá al profesor Torres.

Finalmente, el comunicado también agradece a la afición, por la comprensión y el apoyo brindado hasta la fecha.

Tras la fecha once del Apertura 2025 del Fútbol Mayor, el Fuerte San Francisco se ubicó en la novena posición con 10 puntos.

En el partido del domingo, jugado en El Mágico González, Alianza derrotó al Fuerte San Francisco un gol por cero. El gol del triunfo del equipo capitalino llegó en la mitad del segundo tiempo, por medio del recién contratado y debutante Enrico Dueñas.

El próximo compromiso del Fuerte San Francisco, en la fecha doce, será contra el Hércules, el domingo 21 a las 15 horas.

