Solo el Real Madrid y con angustias en Champions

Madrid/Prensa Latina

Por Fausto Triana

Solo el Real Madrid salió ileso en el comienzo de la fase eliminatoria de la Champions League, en la que España lamenta los reveses del Athletic Bilbao y el Villarreal.

Otra vez la mala fortuna se ensañó con los merengues en su majestuoso Estadio Santiago Bernabéu, donde el Olympic de Marsella sorprendió con gol de Timothy Weah, tras un error del volante Arda Guller para el 1-0 a los 22 minutos.

Pero la alegría duró poco al cuadro francés, al cometer penalti claro Kongdobia sobre Rodrygo Goes, que transformó en el empate Kylian Mbappé. Antes se había lesionado el lateral de la “casa blanca” Trent Alexander Arnold.

Y en el complementario, Dani Carvajal, sustituto de Arnold, se dejó provocar por el guardameta del Marsella, el argentino Gerónimo Rulli, a quien le pegó un leve golpe de cabeza, suficiente la tarjeta roja.

Con inferioridad numérica desde el minuto 72, una controvertida mano en el área de Facundo Medina permitió a Mbappé terminar de rescatar al Real Madrid, con su segundo gol de penal a los 81, para poner cifras definitivas.

En cinco partidos, cuatro en LaLiga de España y el de anoche en la Champions League, Kiki Mbappé lleva seis goles y ya suma 50 desde que ingresó al conjunto merengue en la temporada anterior.

Athletic Bilbao, en sus predios de San Mamés, presentó batalla al Arsenal inglés, pero como ya se sabe, en el balompié goles son amores y este apartado los visitantes fueron mejores.

El brasileño Gabriel Martinelli y el belga Leandro Trossard sellaron el 2-0.

Tampoco tuvo mejor suerte el submarino amarillo del Villarreal, que cedió 0-1 ante el Tottenham, nada menos que autogol del portero brasileño Luiz Junior, si bien hubo quejas acerca del trabajo arbitral por parte del entrenador de los españoles, Marcelino García Toral.

La sorpresa de la jornada fue la victoria del modesto equipo Qarabag contra el Benfica 3-2. Una fecha en la que a golpe de goles, Borussia Dortmund y Juventus igualaron 4-4.

Otros dos representantes españoles tendrán arranques algo más complicados. Este miércoles el Atlético Madrid enfrenta al Liverpool y el jueves el Barcelona ante el Newcastle.

