Mujer supuestamente se suicida en Comasagua

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil reportó la tarde de este jueves que procesaba la escena de un supuesto suicidio de una mujer en Comasagua, La Libertad Sur, sin detallar el nombre o la dirección de la víctima. Las autoridades solo reportaron que se quitó la vida con un arma de fuego.

Según las investigaciones, esta persona había atentado contra su vida en ocasiones anteriores, dice el reporte policial.

Los suicidios en EL Salvador son una realidad. Las estadísticas señalan que las causas pueden ir desde problemas económicos, sentimentales o enfermedades, que se mezclan con la depresión, los traumas, el aislamiento, el desempleo, el consumo de sustancias o la falta de apoyo emocional.

Y es de destacar que el quitarse la vida lo puede hacer cualquier persona, desde un niño, joven, adulto, mujer, adulto mayor entre otros, sin distinguir clase social, nivel educativo, credo o religión.

En una cuenta no oficial de desaparecidos se reportan que solo en marzo del 2025 hubo siete fallecidos, y la información detalla que son hombres, cuyas edades oscilaban entre los 20 y 49 años, encontrados sin vida y con una posible causa de muerte: el suicidio.

Por lo que el suicidio es “lamentablemente, el desenlace más trágico de una serie de problemáticas emocionales que nuestra sociedad arrastra, muchas veces en silencio”, según cita el médico Ricardo Lara en un artículo de opinión.

Por ejemplo hace unos meses un hombre que atravesaba un proceso de depresión se suicidó sobre la 10 Av. Norte y 15 Calle Poniente, en Santa Tecla, La Libertad Sur.

Esta víctima atravesaba un proceso de depresión severa tras la muerte de su hija, sumado a eso él padecía una enfermedad terminal, circunstancias que contribuyeron a que tomara la fatídica decisión de quitarse la vida.

El suicidio quedó grabado a través de las cámaras de seguridad donde se comprobó que el hombre de 78 años salió de su casa, sacó una silla a la acera, se sentó y se disparó en la cabeza, falleciendo de inmediato.

Y así la lista de suicidios es larga y aunque se hagan intentos por visibilizar el problema como dice Lara quien ha escrito 13 columnas en total sobre salud mental, depresión y suicidio no ha logrado hacer ver que la salud mental es prioridad y urgente que se ponga atención a esto, en la agenda nacional de salud pública.

“Vivimos en una época donde todo pasa rápido, donde una noticia dura tres días y luego se olvida. Pero no olvidemos: siete hombres se quitaron la vida en marzo. Eran padres, hijos, hermanos, esposos, compañeros, vecinos. Los números pueden ser fríos, pero cada uno de ellos representa una historia de vida”, señaló Lara.

En varias ocasiones la diputada de oposición, Marcela Villatoro, ha solicitado a la Asamblea Legislativa, legislar a favor de la salud mental, pero Nuevas Ideas se ha opuesto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...