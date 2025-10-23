Página de inicio » Nacionales » Joven ingeniero se quita la vida lanzándose bajo una rastra

Joven ingeniero se quita la vida lanzándose bajo una rastra

23 octubre, 2025

Rosario Rivas

@DiarioCoLatino

Un joven identificado como Ernesto Ramírez, de 22 años, y de profesión ingeniero, se quitó la vida después de estacionar  su vehículo, en el periférico Claudia Lars, en  el cantón Ateos, municipio de Sacacoyo. Se bajó y luego se lanzó bajo una rastra.

Eran como las cinco de la tarde del lunes cuando el joven tomó la fatal decisión. La causa que lo llevó a quitarse la vida se desconoce, aunque según fuentes cercanas, pudo ser una decepción amorosa.

Al lugar del hecho llegaron socorristas para brindar ayuda a Ramírez, porque aún presentaba signos vitales, pero no pudieron hacer nada para salvarlo.

En redes circula que el joven profesional era originario de  Suchitoto, departamento de Cuscatlán, y siempre mostró  interés por los vehículos modificados, las motocicletas,  pero que atravesaba una crisis sentimental y que recién  se había casado.

Sus amigos lo describen como una persona  alegre, entusiasta y siempre dispuesto a ayudar.

Su partida deja un vacío profundo, no solo en su familia, sino también en toda la comunidad donde residía, ya que era un joven lleno de vida, con sueños y proyectos, comentaron en las redes sociales algunas personas cercanas a él.

La PNC ha iniciado las investigaciones sobre este hecho para esclarecer qué pudo haberlo llevado a tomar una decisión tan drástica. El motorista de la rastra fue detenido.

