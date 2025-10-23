Tres sujetos permanecerán detenidos por el feminicidio de una enfermera en Usulután

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Juzgado Segundo de Paz de Santiago de María, Usulután, ordenó detención en contra de tres sujetos que habrían asesinado en agosto de este año a Carolina Sorto, una mujer de 29 años que se dedicaba a la enfermería.

Los encausados son Víctor Durán González, Héctor González Portillo y Kevin Alemán González, este último pandillero del Barrio 18. Los tres permanecerán detenidos por el feminicidio agravado de una enfermera.

El crimen ocurrió en agosto de este año al interior de la vivienda de la víctima. Según las investigaciones, la víctima decidió finalizar su relación con Durán González luego de enterarse que el imputado tenía una hija y otra pareja.

Durán contactó a los otros dos imputados para que le ayudaran a matar a la víctima. Durán González y Alemán González torturaron y estrangularon a la víctima, mientras que González Portillo vigilaba que nadie se acercara al lugar.

El día del crimen, las autoridades informaron que el cuerpo de la fallecida tenía una herida en la muñeca derecha y golpes en varias partes del cuerpo. La víctima fue encontrada en su casa de habitación, en la Colonia Fátima María, y deja una niña en orfandad.

Sorto era licenciada en enfermería, y días antes de su feminicidio, se había graduado en el área de cosmetología, porque quería trabajar en el arte de uñas acrílicas, por lo que hizo publicaciones en Facebook y Tiktok mostrando algunos de los diseños que le ofrecía a sus clientes. La población se indignó por este feminicidio y pidió justicia a las autoridades.

Detención contra sujetos que intentaron agredir sexualmente a una mujer

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que junto a la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a dos sujetos que intentaron sobrepasarse con una mujer cuando ingerían bebidas alcohólicas.

“Una mujer presentó una denuncia por una agresión ocurrida después de una reunión en la que consumieron alcohol”, informó Villatoro en sus redes sociales. Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional Civil (PNC) realizó las investigaciones pertinentes y procedió a la captura de Manaces Bilsan Velasco Morales y Jonathan Jairo Vásquez Gálvez, quienes serán puestos a disposición de la justicia.

“En el nuevo El Salvador que estamos construyendo no hay espacio para agresores sexuales, vamos a continuar trabajando de manera contundente y con las herramientas que la Ley nos brinda para que estos delincuentes permanezcan en prisión”, concluyó el funcionario.

Aunque no se informó sobre dónde ocurrieron los hechos, la fotografía compartida por las autoridades señala que la detención de estos sujetos se dio en La Paz Oeste.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...