FUNPSISAN conmemora Día Internacional para la prevención del suicidio

“Es importante aumentar la sensibilidad de la sociedad y superar los tabús, para avanzar en la prevención del suicidio”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Como parte del Día Internacional para la prevención del suicidio, la Fundación en Psicología Para una Vida y Mente Sana (FUNPSISAN) llevó a cabo una campaña de concientización, para visibilizar este tema que muchas veces es un tabú y no se aborda de la forma adecuada.

Carlos Regalado, psicólogo de la FUNPSISAN, dijo que con este tipo de campañas las personas se informan que el suicidio no se da de un día para otro, normalmente llevan un orden, primero comienza con una idea, que se conoce como la ideación suicida, donde la persona se cuestiona qué hacer con su vida o para qué nació, luego está la planeación o el pensamiento suicida, que ya es más elaborado, se pregunta qué pasa si agarra el carro y va a darse contra un muro a 180 kilómetros por hora.

“Luego tenemos el intento, que por a o b motivo la persona intentó suicidarse, pero se logró salvar o lo salvaron, ahí todos si podemos prestar atención en esa señal, porque es demasiado evidente, ya el último paso es el suicidio como tal, en ese caso ya no hay mucho que nosotros podamos hacer”, sostuvo.

Entre las señales de alerta en caso de suicidio está expresiones verbales sobre el deseo de morir, aislamiento social y cambios en la conducta de la persona, por lo cual, es importante identificarlas a tiempo y recibir un acompañamiento profesional y familiar.

A criterio de Regalado, la problemática del suicidio debe visualizarse, porque hay muchas personas que padecen trastornos emocionales como la depresión y ansiedad, incluso factores como pérdida de empleo, deudas y vicios que los lleva a tener como única salida de sus problemas el suicidio.

Consideró que los adolescentes es el sector poblacional más propenso al suicidio, entre los factores de riesgo está, el bullying que puede estar viviendo en la escuela, violencia intrafamiliar, algún caso de abuso sexual o ruptura amorosa.

Mientras que, en los adultos, los factores son la depresión, pérdida de trabajo, pérdida del sistema financiero debido a estafas.

En lo que va del año, entre 500 a 600 personas se han suicidado en El Salvador, lo cual es un número bastante elevado.

“La generación de antes casi no se centralizaba en los problemas emocionales, la mayoría de adultos no visualizaba la ansiedad y depresión, hoy los jóvenes tienen más esa mentalidad que ponen primero su salud mental. Hay estudios que los jóvenes son quienes más varían de trabajo porque si no les gusta el ambiente donde laboran se cambian”, externó.

FUNPSISAN a través de redes hacen publicaciones para que las personas se acerquen y busquen ayuda, cuando ya no puedan con los problemas emocionales que podrían llevarlos a tener ideas suicidas.

En El Salvador, cada año entre 600 y 700 personas mueren por suicidio, la mayoría son jóvenes entre 25 y 34 años, sin embargo, hay muchos casos en adolescentes, detrás de estas cifras hay realidades de depresión, ansiedad, consumo de alcohol y soledad, pero hablar de lo que se siente puede salvar la vida.

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para de la Prevención del Suicidio, con el objetivo de crear conciencia, pues el suicidio afecta de manera global a las familias y comunidades.

Cada año, a nivel mundial se suicidan cerca de un millón de personas, es decir, una persona pierde la vida cada 40 segundos.

El suicidio ocurre principalmente en jóvenes, es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años, más del 95% de quienes se suicidan tienen depresión u otro trastorno mental, por ello, la atención temprana de la depresión puede prevenir intentos de suicidio o su consumación.

La prevención del suicidio no se ha abordado debidamente a causa de la falta de sensibilización sobre su importancia para la salud pública y del tabú existente en muchas sociedades que impide hablar abiertamente sobre este tema.

Hasta la fecha, solo unos pocos países han incluido la prevención del suicidio entre las prioridades de sus políticas de salud y solo 38 han notificado que cuentan con una estrategia nacional específica de prevención.

Entre las recomendaciones para prevenir el suicidio está, mantener los límites personales, identificar y reconocer las situaciones que incomodan o generan estrés, comunicarlos con claridad y respeto, sin justificarse demasiado y aceptar las reacciones, no todos lo entenderán, pero poner límites también es parte del cuidado personal.

