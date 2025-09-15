Monseñor Romero afirma que en la cruz quedan crucificados el poder y la venganza

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

En la misa dominical celebrada en la Cripta de Catedral Metropolitana se recordó el mensaje de Monseñor Romero, quien en su tiempo destacó que en la cruz donde murió Jesús quedan crucificado el poder, el odio y la venganza.

El amor incondicional del padre es reflejado en la entrega sacrificial del hijo que se solidariza con el dolor y el sufrimiento del mundo, en ese amor extremo se manifiesta la salvación.

«No perdamos de vista a los crucificados de la historia descubriendo en sus rostros a la presencia de Cristo, los migrantes forzados al salir de su tierra; maltratados, los jóvenes que se encuentran sin futuro, a las víctimas de guerra que sufren abusos de todo tipo, la violencia que padece nuestra madre tierra. Es un llamado a luchar con sabiduría y valentía, contra tantas cruces injustas e inhumanas”, fue el mensaje principal de la celebración.

El entonces arzobispo de San Salvador se lamentó por las familias destrozadas, la angustia por los desaparecidos, cuánto dolor en aquellos cadáveres ambulantes de las mazmorras de las cárceles, torturados, flagelados horrible e injustamente, desaparecidos, muertos vivos de la propia patria.

“Cuántos pobres hijos de esta patria, anegados en el vicio, arrastrándose por el suelo, desconociendo su dignidad humana y salvadoreña, cuántos matrimonios en conflicto, cuántos esposos adúlteros, cuántos hijos degenerados, cuánta juventud perdiéndose en el vicio, en vez de alimentarse para el futuro en grandes ideales”, expresó Monseñor Romero.

Asimismo, hizo un llamado a todos los salvadoreños, cualquiera que sea el pecado o situación actual, a acercarse a Dios, el pobre pueblo que se ha apartado de los caminos de la felicidad trazados por el Padre.

Los obispos en Latinoamérica han denuncian el pecado de la injusticia social, como pecado institucional de América Latina, el pueblo se ha desviado del camino trazado

“Yo les estoy predicando no como un ejemplo de santidad, sino como el modelo de un pecador que Dios ha perdonado y que se le ha confiado este ministerio, de decir esta palabra de salvación, cuanto más pecador soy, siento que soy el testimonio más elocuente de un Dios bueno, para el cual no cuenta el pasado, únicamente el amor presente con que se le quiere servir”, externó el obispo mártir.

Durante la procesión de ofrendas, los miembros de la Comunidad de la Cripta Monseñor Romero presentaron una canasta de víveres, simbolizando que el amor a Dios se traduce en procurar que familias de la comunidad con carencias económicas disfruten de sus básicos alimentos.

