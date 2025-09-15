AGU pide publicar estudios ambientales para construir CIFCO en El Espino

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Asamblea General Universitaria de la Universidad de El Salvador (UES) pidió al gobierno dar a conocer públicamente los estudios técnicos y ambientales que sustentan la viabilidad de construir el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en la Finca El Espino, y en el mejor de los casos trasladar el proyecto a un espacio donde no haya riesgo de impacto ambiental.

La AGU hizo un llamado a las autoridades de la República Popular China, para hacer los estudios científicos necesarios, a fin de garantizar la preservación de la vida animal silvestre y la flora de la zona, además, comprometerse a que si aún después de los estudios científicos correspondientes, continúan con la construcción de CIFCO en la zona, las obras sean de manera responsable y en armonía con el medio ambiente.

El decreto No. 432 de 1993 designa una porción de la Finca El Espino como “Zona de Reserva Forestal y Zona Protectora del Suelo”, y exige un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para cualquier tipo de desarrollo en la zona, la ausencia de estudio público en este proceso, como se ha observado, genera un precedente preocupante para la gobernanza ambiental del país.

La AGU señaló que la Finca El Espino está cumpliendo una función crítica como zona de recarga hídrica para abastecer de agua a un porcentaje significativo de la población capitalina. Construir CIFCO en ese lugar significa la tala de cientos de árboles, lo cual producirá la alteración del hábitat de diversas especies de animales silvestres y la flora propia de la zona, así como la disminución de la calidad del aire y un aumento en el riesgo de inundaciones en zonas aledañas.

“La experiencia en América Latina, con proyectos similares como los de la Represa de Belo Monte en Brasil o el Megapuerto de Chancay en Perú, son una muestra palpable que la celeridad en la ejecución de obras sin las debidas salvaguardas ambientales y la participación ciudadana, puede derivar en altos costos sociales y ecológicos a corto, mediano y largo plazo. Estos casos demuestran que el desarrollo sostenible no puede separarse de la transparencia y el respeto a las normativas ambientales”, agregó.

La UES externó la disposición de colaborar, ofreciendo la experiencia de la comunidad académica y científica para participar de manera conjunta si se requiere de su participación, el compromiso es contribuir a una planificación del desarrollo que asegure el bienestar de las generaciones presentes y futuras, en un marco de desarrollo sostenible, transparente y con visión de futuro.

El Espino se enfrenta a la amenaza de la destrucción, a pesar de ser un lugar vital para la fauna y flora local, este bosque enfrenta el riesgo de ser reemplazado por más concreto y contaminación, lo que aumentaría la temperatura y reduciría la calidad del aire en San Salvador.

Permitir su destrucción es abrir paso a un colapso ambiental y a la pérdida irreversible de biodiversidad, mientras el mundo entero busca frenar la crisis climática, en El Salvador se autoriza el ecocidio institucionalizado.

