Embajada de China rechaza recibir carta sobre transparencia en proyecto en El Espino

Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

Integrantes del Movimiento Todos Somos El Espino denunciaron que la Embajada de la República Popular China en El Salvador se negó a recibir una carta en la que solicitaban información sobre los convenios de cooperación suscritos entre el Gobierno salvadoreño y el país asiático, los cuales, según el movimiento, estarían vinculados a proyectos que afectan la Finca El Espino.

La mañana del martes 3 de enero, representantes de la organización comunitaria se presentaron frente a la sede diplomática con el objetivo de establecer un diálogo y entregar formalmente la misiva. Sin embargo, aseguraron que el personal de la embajada rechazó cualquier tipo de comunicación.

“El grupo acudió de manera pacífica y respetuosa para expresar su preocupación por la preservación de este territorio, considerado el último pulmón verde del Área Metropolitana de San Salvador, pero no fuimos atendidos”, denunciaron los activistas.

La carta iba dirigida a Zhang Yanhui, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en El Salvador, y solicitaba información sobre convenios de cooperación, memorándums de entendimiento u otros acuerdos relacionados con proyectos de infraestructura o desarrollo urbano en la zona de El Espino.

“Por declaraciones oficiales y actuaciones estatales, hemos tenido conocimiento de la existencia de acuerdos de cooperación entre el Gobierno de El Salvador y la República Popular China que podrían estar relacionados con proyectos en una zona de alta sensibilidad ambiental y social”, señalaba el documento.

Pese a ello, el movimiento afirmó que, tras tocar en reiteradas ocasiones el timbre de la embajada, no recibieron respuesta.

“Hemos tratado cinco veces de que nos atiendan. Esta embajada está dando mucho dinero para destruir nuestro bosque”, expresó uno de los representantes.

Los activistas subrayaron la importancia del diálogo entre la misión diplomática y las organizaciones sociales. “Es fundamental que esta embajada dialogue con quienes buscamos que a ambos países nos vaya mejor. Ese era el interés de dejar esta carta. Incluso la trajimos en español e inglés”, añadieron.

En el escrito, el movimiento reconocía el principio de cooperación entre Estados soberanos, pero insistía en que los acuerdos que implican uso del territorio y posibles impactos ambientales deben cumplir estándares básicos de transparencia, rendición de cuentas y respeto a las comunidades.

Asimismo, manifestaron haber explicado a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) presentes en el lugar que todo funcionario público debe actuar conforme a la Constitución. “Ninguna orden puede estar por encima de la Constitución de la República”, afirmaron.

Entre las solicitudes concretas, exigieron conocer si existen convenios vinculados a proyectos en El Espino, acceder a información pública general sobre dichos instrumentos y que se considere la aplicación de las Guidelines on Environmental Protection for Overseas Investment and Cooperation de la República Popular China.

De manera paralela, el Movimiento presentó una solicitud de información ante la Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, amparados en la Ley de Acceso a la Información Pública.

En dicha petición solicitaron copia de todo convenio, memorándum, acuerdo marco o instrumento internacional suscrito entre el Estado salvadoreño y la República Popular China que esté relacionado directa o indirectamente con proyectos de infraestructura o desarrollo urbano en El Espino o su zona de influencia.

También pidieron que, en caso de existir información clasificada, se emita una resolución debidamente motivada, se indique la base legal de la reserva, su plazo de vigencia y se entregue una versión pública conforme a los principios de máxima divulgación.

El movimiento reiteró que la situación ambiental del país es crítica. “Después de Haití, somos el segundo país más deforestado de América Latina. Esto es un atentado gravísimo contra la vida de todos los salvadoreños”, advirtieron.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a sumarse a la defensa del territorio. Informaron que recolectan firmas diariamente frente a la Catedral Metropolitana y que ya han superado las 30,000 firmas en línea y 15,000 de forma presencial.

“Estamos aquí con legitimidad ciudadana. Invitamos a la población a unirse en defensa de nuestro bosque, nuestro río, nuestra fuente de agua y de las futuras generaciones”, concluyeron.

