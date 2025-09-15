Emiten advertencia por alto oleaje en las costas

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Dirección General de Protección Civil emitió una advertencia por mar de fondo, oleaje alto y rápido, que incrementará la potencia del oleaje sobre todo desde la tarde del lunes 15 hasta la tarde del martes 16.

El pronóstico indica una condición crítica durante la marea alta, entre 7 y 9 a.m. y pm, el mar inundará la parte alta de la playa, pero a diferencia de la inundación por marea que es gradual, la inundación por oleaje es permanente al menos 1 hora antes y una hora después de la marea alta.

“Durante la marea baja, aumentará la rapidez de las corrientes de retorno y corrientes litorales por lo que aumentará la erosión y acreción del perfil de playa, lo que indica que, debido a la presencia de tormentas extra tropicales en el hemisferio sur, se generará un oleaje incrementado que arriba a la costa de El Salvador”, reiteró Protección Civil.

Las olas serán más rápidas y altas a las que habitualmente se observan en el litoral salvadoreño y podrán alcanzar hasta 1.8 metros de altura, cuando lo habitual son 1.5 metros.

El oleaje frente a la costa de El Salvador será generado por tormentas extra-tropicales en el Pacífico Sur, al norte de la Antártida entre Oceanía y Suramérica. El viento en el mar frente a la costa estará influenciado por el flujo del Este que sopla sobre el mar Caribe atravesando el istmo Centroamericano sobre los lagos de Nicaragua y por el flujo del Sur que desplaza la Zona de Convergencia Inter-Tropical hacia el norte acercándola a Centroamérica.

Protección Civil pidió a la población valorar la situación antes de introducirse en las playas, bocanas, muelles y desembocaduras de ríos, debido al aumento de la rapidez de las corrientes de retorno; así como respetar los horarios diurnos de disfrute de la playa, no adentrándose a mayor profundidad que el nivel de su cintura o lo recomendado por la autoridad cercana, manteniendo extrema precaución por el comportamiento de las olas.

Además, no perder de vista a los niños y adultos mayores en la playa, tampoco permitir su ingreso al mar sin acompañarse de un adulto. Aunque el riesgo de afectación en infraestructura sea bajo, es necesario acatar las indicaciones y recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, cuerpos de socorro y Policía Nacional Civil (PNC).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...