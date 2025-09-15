2 fallecidos y varios lesionados por un rayo

Compartir

Dos fallecidos y cerca de ocho personas resultaron lesionadas al caer un rayo durante una tormenta eléctrica. El hecho ocurrió la tarde del sábado en una cancha del cantón La Cabaña, en El Paisnal, San Salvador. Las víctimas fueron identificadas como Ricardo Solórzano y Donny Monterrosa, ambos residentes en la zona.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Aguilares y Guazapa por vecinos del lugar y unidades de Comandos de Salvamento. Tanto los fallecidos como los lesionados estaban departiendo mientras se desarrollaba un partido de fútbol.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar permanecer en espacios abiertos durante tormentas eléctricas, ya que estos lugares representan un alto riesgo, por ello, es necesario evitar estructuras altas, árboles y objetos metálicos.

Inundaciones

Debido a las lluvias de las últimas horas varios vehículos quedaron en medio de las inundaciones en San Miguel, un amplio tramo de la Avenida Roosevelt de la ciudad de San Miguel fue anegado por las fuertes tormentas.

Asimismo, el Equipo Táctico Operativo de Protección Civil reportó un árbol caído debido a las lluvias, en la calle al Volcán, San Salvador.

Pronóstico

Mientras tanto el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicó que durante la madrugada del lunes eran probables lluvias en los alrededores de la cadena volcánica central y occidental, especialmente en el sector costero.

Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado; hacia el mediodía se prevén chubascos y tormentas en la franja volcánica; en la tarde continuarán las lluvias y chubascos en la franja volcánica y en la zona norte.

“Por la noche se esperan nuevamente lluvias y tormentas en la zona oriental, extendiéndose a las zonas paracentral, central y occidental, con tendencia a disminuir al final de la noche y siendo poco probables durante la madrugada del martes”, detalló Medio Ambiente.

La temperatura estará cálido en el día y fresco durante la madrugada, estas condiciones se deben a la influencia de una onda tropical, que junto con el flujo del este mantendrán las condiciones propicias para tormentas.

