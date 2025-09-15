Garciaguirre pide a militares volverse ajenos a la ilegalidad del régimen de excepción

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El militar en calidad de retiro, Rafael Garciaguirre , hizo un llamado a los soldados y militares que en la celebración del 204 aniversario de la independencia hagan un alto en su camino, se vuelvan independientes y ajenos a la ilegalidad y prepotencia con que muchos han actuado durante el régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022.

El ex oficial y abogado de la República, señaló que el uniforme, las armas y el poder, muchas veces embrutece a la persona, con algunas excepciones de personas sencillas a las que no se les “sube el humo” a la cabeza con esas situaciones.

El militar en retiro expresó que en este régimen de excepción al cual está sometido El Salvador, los nombres de muchos soldados quienes han actuado ilegalmente, están quedando por escrito en los expedientes judiciales, y se puede decir que han comprometido su libertad a futuro.

“Un salario o cargo no es justificable para comprometer su libertad a futuro, puedo asegurar que de los abusos que se siguen cometiendo en esta etapa del oscurantismo por la que atraviesa El Salvador, nadie se considere omnipotente ni impune; todopoderoso sólo Dios, se le vaticina a todo infractor, que más temprano que tarde se verá rindiendo cuentas ante un tribunal, y no será válido alegar que sólo cumplió una orden”, indicó Garciaguirre.

Asimismo, dijo que en un esfuerzo con otros abogados en la defensa estrictamente de inocentes, abundan los nombres de soldados que han actuado muy mal, y muchos de esos abusos ya están en investigación hasta en instancias penales internacionales, sin embargo, el gobierno no les va a informar nada. En El Salvador no se puede alegar el cumplimiento de una orden ilegal, para quedar exento de responsabilidad penal.

Garciaguirre recomendó a los militares y soldados mejor honrar el mandato de Honor Militar dispuesto en el artículo 121 de la Ley de la Carrera Militar, el cual señala la profunda fidelidad a la patria y a sus símbolos, la atención y urbanidad con los ciudadanos en general, que son principios indispensables de la conducta, mérito, y concepto de todo militar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...