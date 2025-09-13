Protección Civil emite advertencia por oleaje alto y rápido 

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Dirección General de Protección Civil emitió una advertencia por mar de fondo, oleaje alto y rápido, incrementado la potencia del oleaje que se aumenta sobre todo desde la tarde del lunes 15 hasta la tarde del martes 16.

“El pronóstico indica una condición crítica durante la marea alta, entre 7 y 9 a.m. y pm, el mar inundará la parte alta de la playa, pero a diferencia de la inundación por marea que es gradual, la inundación por oleaje es permanente al menos 1 hora antes y una hora después de la marea alta”, detalló Protección Civil.

Asimismo, pidió a la población valorar la situación antes de introducirse en las playas, bocanas, muelles y desembocaduras de ríos, debido al aumento de la rapidez de las corrientes de retorno; así como respetar los horarios diurnos de disfrute de la playa, no adentrándose a mayor profundidad que el nivel de su cintura o lo recomendado por la autoridad cercana, manteniendo extrema precaución por el comportamiento de las olas.

Además, no perder de vista a los niños y adultos mayores en la playa, tampoco permitir su ingreso al mar sin acompañarse de un adulto.

