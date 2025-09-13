MARN prevé lluvias durante el fin de semana por onda tropical

Alma Vilches

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronosticó para este fin de semana lluvias y tormentas por la influencia de una onda tropical, desde la tarde del sábado se esperan los primeros chubascos en sectores de la franja volcánica, especialmente en la zona central y occidental, posteriormente se formarán otras tormentas en la cadena montañosa norte, intensificándose hacia el final de la tarde, especialmente en sectores de la zona oriental y paracentral.

“En la noche se prevé una extensión de las tormentas hacia la mayor parte de las zonas paracentral, central, costa y sectores de la zona occidental, algunas durando hasta primeras horas de la madrugada de domingo, y con algún nuevo episodio de tormentas en la zona oriental”, indicó el MARN.

Además, señaló que para la tarde y noche se esperan tormentas muy fuertes que alcancen el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y ciudades de San Miguel, Usulután, Santa Ana y Sonsonate, las cuales estén acompañadas de abundante actividad eléctrica.

Las lluvias se extenderán de forma débil e intermitente en algunas zonas de la cordillera volcánica y el sector costero del país hasta las primeras horas de la madrugada.

