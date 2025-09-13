Página de inicio » Nacionales » MARN prevé lluvias durante el fin de semana por onda tropical

MARN prevé lluvias durante el fin de semana por onda tropical

Redacción Nacionales 13 septiembre, 2025 Nacionales Comentarios desactivados en MARN prevé lluvias durante el fin de semana por onda tropical 157 Vistas

Compartir
        

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronosticó para este fin de semana lluvias y tormentas por la influencia de una onda tropical, desde la tarde del sábado se esperan los primeros chubascos en sectores de la franja volcánica, especialmente en la zona central y occidental, posteriormente se formarán otras tormentas en la cadena montañosa norte, intensificándose hacia el final de la tarde, especialmente en sectores de la zona oriental y paracentral.

“En la noche se prevé una extensión de las tormentas hacia la mayor parte de las zonas paracentral, central, costa y sectores de la zona occidental, algunas durando hasta primeras horas de la madrugada de domingo, y con algún nuevo episodio de tormentas en la zona oriental”, indicó el MARN.

Además, señaló que para la tarde y noche se esperan tormentas muy fuertes que alcancen el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y ciudades de San Miguel, Usulután, Santa Ana y Sonsonate, las cuales estén acompañadas de abundante actividad eléctrica.

Las lluvias se extenderán de forma débil e intermitente en algunas zonas de la cordillera volcánica y el sector costero del país hasta las primeras horas de la madrugada.

Tags

Ver también

Protección Civil emite advertencia por oleaje alto y rápido 

Compartir        Alma Vilches @AlmaCoLatino La Dirección General de Protección Civil emitió una advertencia por mar de fondo, oleaje …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.