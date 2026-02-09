MARN anuncia fin de vientos nortes, pero prevé madrugadas frías

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que, durante la madrugada de este lunes, finalizarían los vientos norte en el territorio nacional, los cuales se mantuvieron desde finales de enero.

Posteriormente, predominará el flujo del este y noreste, y se prevé que las temperaturas se mantengan disminuidas hasta mediados de la semana, destacó el informe.

La madrugada del lunes 9 de febrero fue una la más fría del período de pronóstico, con temperaturas previstas de 3 a 13 °C en zonas altas, de 14 a 18 °C en valles interiores y de 19 a 23 °C en la costa. Se prevé que las madrugadas del martes y miércoles sigan siendo frías. “Este Observatorio de Amenazas continuará evaluando el desarrollo de este sistema, para informar de manera oportuna sobre cualquier cambio significativo”, señaló.

Para el lunes 9, el cielo estará despejado la mayor parte del día. Solamente habrá nubosidad en la zona montañosa norte y no se prevén lluvias. el viento del noreste acelerados de 10 a 25 km/h, con ráfagas ocasionales que podrían alcanzar los 45 km/h, más sensibles en zonas altas. Las temperaturas durante la noche y madrugada, se verán disminuidas.

Para el martes 10, el cielo estará mayormente despejado durante todo el día y tampoco se prevén lluvias. el viento noreste y este, variando de 10 a 20 km/h. Ráfagas que alcancen los 40 km/h.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones y evitar la quema agrícola en períodos de vientos fuertes. A quienes realizan navegación marítima y aérea, pesca artesanal o deportiva que evalúen las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades.

