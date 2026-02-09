“El Salvador te recibe con amistad, pero también con dolor y luto”: MOVIR a Shakira

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) ha colocado en sus redes sociales una carta abierta dirigida a la cantante colombiana, Shakira, para que, a través de sus canciones, las mujeres, madres y familiares de las víctimas inocentes.

La artista sudamericana, quien se encuentra en El Salvador para toda una semana de conciertos es tendencia a escala nacional por su trayectoria artística y porque serán 5 fechas en cantará en vivo en el estadio Jorge El Mágico González.

“El Salvador te recibe con amistad, pero, también con el dolor y luto de los miles de víctimas inocentes del terrorismo del Estado del presidente Bukele”, comentó el MOVIR, en referencia a los miles de personas detenidas bajo el régimen de excepción, medida vigente desde marzo de 2022.

Shakira viene con su gira mundial “las mujeres ya no lloran”; sin embargo, “en El Salvador también lloran las mujeres, madres y familiares de las víctimas inocentes que sufren cárcel, tortura y muerte; desalojos forzados, persecución y juicios amañados, sin ninguna garantía judicial”, planteó el MOVIR.

El MOVIR plantea que los conciertos se harán bajo un régimen de excepción que lleva cerca de tres años, “sin garantías constitucionales y con una violencia estatal que viola derechos humanos con total impunidad”.

Organizaciones defensoras de derechos humanos como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario han documentado casos de torturas dentro de las cárceles salvadoreñas de personas detenidas bajo el régimen de excepción.

“Las víctimas inocentes deseamos de todo corazón que tu residencia en El Salvador no la utilice el gobierno para encubrir la injusticia y sus condenables actos, sino al contrario, que los mensajes inspiradores de tus canciones y tu presencia en nuestro país sirvan para darnos aliento en la lucha por la libertad de nuestros seres queridos y que nadie más les llore”, puntualizó el MOVIR en la misiva.

El primer concierto de Shakira estuvo rodeado por miles de efectivos militares y policiales que desplegaron en la zona del estadio para «para resguardar la seguridad de la población y de los visitantes”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...