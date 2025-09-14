UES en desacuerdo que CIFCO sea construido El Espino

Compartir

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Asamblea General Universitaria (AGU) de la Universidad de El Salvador (UES), se mostró en desacuerdo que el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) sea construido en la Finca El Espino, ya que es un ecosistema de vital importancia para el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y es uno de los pocos pulmones de la capital.

La AGU señaló que la Finca El Espino está cumpliendo una función crítica como zona de recarga hídrica para abastecer de agua a un porcentaje significativo de la población capitalina. Construir CIFCO en ese lugar significa la tala de cientos de árboles, lo cual producirá la alteración del hábitat de diversas especies de animales silvestres y la flora propia de la zona, así como la disminución de la calidad del aire y un aumento en el riesgo de inundaciones en zonas aledañas.

“La experiencia en América Latina, con proyectos similares como los de la Represa de Belo Monte en Brasil o el Megapuerto de Chancay en Perú, son una muestra palpable que la celeridad en la ejecución de obras sin las debidas salvaguardas ambientales y la participación ciudadana, puede derivar en altos costos sociales y ecológicos a corto, mediano y largo plazo. Estos casos demuestran que el desarrollo sostenible no puede separarse de la transparencia y el respeto a las normativas ambientales”, agregó la AGU.

A la vez, pidió a las autoridades de la República Popular China, hacer los estudios científicos necesarios, a fin de garantizar la preservación de la vida animal silvestre y la flora de la zona, además, comprometerse a que si aún después de los estudios científicos correspondientes, continúan con la construcción de CIFCO en la zona, las obras sean de manera responsable y en armonía con el medio ambiente.

