Alcaldía de San Salvador desaloja a comerciantes de zona hospitalaria

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La alcaldía de San Salvador retiró los puestos y negocios de los alrededores de los hospitales Rosales, Médico Quirúrgico (MQ), Oncológico, Primero de Mayo y Policlínico Arce.

Los vendedores fueron notificados el pasado 9 de septiembre y tenían un lapso de 72 horas para retirar sus negocios, entre los que están ropa, artículos de higiene personal, comida, fruta y verdura.

La medida se realiza bajo el argumento «del plan de revitalización de los espacios públicos en la capital».

Los comerciantes afectados son quienes se encontraban entre la 1º calle poniente, 23 avenida Sur, 33 avenida Sur, 25 avenida sur y Juan Pablo II, 4º calle poniente, 23 avenida Norte y 25 avenida Sur, tramo de la 3º calle poniente rumbo al hospital MQ y Oncológico.

“Hemos concluido una fase consultiva de diálogo directo con los comerciantes por cuenta propia, agradecemos su participación y disposición para colaborar en este proceso basado en una comunicación abierta y transparente, tras haber sostenido múltiples asambleas con los comerciantes a quienes se les han orientado sobre las alternativas de reubicación diseñadas para minimizar el impacto en sus actividades económicas”, reza el comunicado enviado por la alcaldía a los comerciantes.

Sin embargo, los vendedores afirmaron que solamente quienes comercializaban frente a la emergencia del hospital Primero de Mayo del Seguro Social, son a quienes les ofrecieron reubicarlos en el nuevo mercado San Miguelito, el resto ha quedado sin opción para llevar el sustento a sus familias.

“No nos queda de otra que irnos con nuestras cosas para la casa, porque no nos han dado opción para reubicarnos, por más de 20 años hemos estado en esta zona, y ahora nos quedamos sin una fuente de ingreso”, expresó una vendedora de comida cuyo puesto estaba en la 23 avenida sur, cerca del hospital Primero de Mayo.

La alcaldía dio un plazo de 72 horas para el retiro “voluntario” de estructuras y comercios que ocupan el espacio público en la zona del proyecto, al finalizar el plazo estipulado se procede a ejecutar la intervención necesaria para adecuar la zona, “en estricto apego a la normativa vigentes y con el debido respeto a los derechos de los vendedores”, recalcó la comuna.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...