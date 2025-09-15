Organizaciones marchan para exigir al Gobierno respeto a los DDHH y democracia

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya

Este 15 de septiembre, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos marcharon para exigir un cese a las violaciones a DDHH, atropellos y abusos por parte del Estado de El Salvador. La marcha se da en el contexto de los 204 aniversario de la Independencia.

Sonia Urrutia, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), sostuvo que “la verdadera independencia se construye en la lucha”, en referencia a salir a las calles para exigir el respeto de los derechos humanos y de la democracia, las cuales se han perdido con el Gobierno de Bukele.

“Estamos aquí presentes a pesar de la represión real que existe de este gobierno, diferentes organizaciones, diferentes colectivos, diferentes sindicatos, estamos acá resistiendo, a pesar de las graves violaciones que hay a los derechos humanos”, comentó Urrutia.

La líder popular hizo un llamado al pueblo salvadoreño a cuestionar los 204 años de independencia, ya que “nos han vendido una independencia basada en ilusión”, pues el país se encuentra bajo un régimen de excepción que “reprime, encarcela, mantiene silenciada a todo un pueblo salvadoreño”.

Por ello, sostuvo Urrutia, “es importante tomar el estandarte de lucha y que la verdadera independencia se haga en la calle, en la organización y en las comunidades”.

En la marcha también participaron colectivos que pidieron el respeto a los derechos humanos, a la democracia y la separación de poderes. También exigieron libertad para los presos políticos y para los detenidos injustamente en el régimen de excepción. Entre estas organizaciones figuraban MOVIR y COFAPPES.

Por ejemplo, la madre de Nahún Rivera, detenido en régimen de excepción, dice que “andamos en las calles luchando por nuestros inocentes”. “Muchos dicen que nosotros hemos comido de renta, pues déjenme decirles que nosotros levantamos el rostro allí donde quiera”.

La marcha llegará hasta el centro de San Salvador.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...