“A 204 años, los poderes del Estado no son independientes”: Claudia Ortiz

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que este 15 de septiembre se celebran 204 años de independencia, “pero los poderes del Estado no son independiente”, La funcionaria participó en la marcha de las organizaciones esta mañana donde pidieron el respeto de la democracia y los derechos humanos.

“Estamos conmemorando 204 años de independencia, pero el sistema de salud, en lugar de curar a la gente, la mata o la enferma más, un sistema de salud con los mismos vicios de antes, del pasado, desabastecimiento, despidos injustificados. Un sistema de educación también que excluye a los niños del conocimiento, que los excluye también de tener una educación de calidad”, planteó Claudia Ortiz.

La funcionaria sostuvo que a 204 años de la independencia, “El Salvador no ha podido superar los problemas estructurales más importantes. Y hoy no hay nada más patriótico que hacer, que ejercer nuestra libertad. Porque hoy con esperanza, hoy con espíritu de lucha, estamos acá también para acompañar a las diferentes expresiones del pueblo salvadoreño y las diferentes demandas sociales, para decir que vamos juntos hacia una misma ruta. Porque es momento de avanzar, con esperanza, con lucha”.

Ortiz sostuvo que a 204 años de la independencia, “los poderes del Estado no son independientes”. Los gobernantes aprueban reformas que cambian el sistema de gobierno, prohibido por la Constitución. “Por eso este día decimos fuerte y claro, Dios, Unión, Libertad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...