Salvadoreños rechazan y reclaman al gobierno durante marcha del 15 de septiembre

Compartir

Redacción Nacionales

@DirioCoLatino

Cientos de salvadoreños salieron a las calles este 15 de septiembre a denunciar y exigir a los funcionarios en turno que trabajen y gobiernen a favor del pueblo. Autoridades y militantes del FMLN que participaron de la protesta pública, demandaron una patria segura, una patria con una economía pujante, sana, que respete su historia y sus conquistas en favor del pueblo.

Previo a incorporarse al recorrido por las principales calles del Centro Histórico, Manuel Flores, secretario general del FMLN, manifestó que “sin miedo y de manera organizada” la militancia de su partido salió a las calles “a exigir un alto a las medidas, a las políticas implementadas por el gobierno que tanto daño están haciendo a las familias salvadoreñas”.

También declaró que como FMLN se hace patria denunciando la corrupción y la impunidad; “hoy en el centro dela capital exigimos transparencia en el manejo y uso de los fondos públicos. No más reservas a la información. Exigimos verdad, exigimos que se actúe con decoro, y sin favoritismos” indicó.

Flores expresó que es momento de construir de “manera seria un proyecto de realización común que abarque áreas como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad ciudadana y la seguridad social”. Así mismo se pronunció contra la privatización de los servicios públicos y contra las reiteradas violaciones a la Constitución de la República realizadas por los y las diputadas de la Asamblea Legislativa.

Desde el corazón de la capital se escucharon diferentes consignas como el cese de detenciones arbitraras y la persecución política. Cuadra tras cuadra lució totalmente abarrotada por manifestantes que aseguran que durante los últimos años de gobierno, bajo el mandato de Bukele, la situación del país y los problemas se han agudizado. Desempleo, alto costo de la vida, atención precaria en salud, corrupción y violación de derechos humanos son parte de los problemas señalados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...