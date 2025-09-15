Civismo y colorido destacan en desfile de 204 años de independencia

Redacción Nacionales

Al compás de las trompetas y los tambores, estudiantes de 15 centros educativos públicos y privados participaron del desfile conmemorativo de los 204 años de independencia que inició en la plaza del Divino Salvador del Mundo y finalizó en los alrededores del parque Cuscatlán.

Cerca de 2,455 alumnos mostraron toda su creatividad y talento luego de horas de ensayos y ardua preparación, para honrar a la patria este 15 de septiembre y dar a los salvadoreños un espectáculo de calidad .

Con vestido azúl y blanco los estudiantes pusieron el color con los tradicionales bailes folclóricos, que presentaron durante todo el recorrido del desfile por la avenida Roosevelt; asimismo, las cachiporristas pusieron la alegría y colorido.

El Cuerpo de Bomberos hizo una serie de demostraciones de ascenso, desafiando a las alturas, exponiendo sus destrezas al momento de atender un incendio.

Además, militares de las unidades de rescate hicieron un simulacro de personas atrapadas en un vehículo, luego de simular un accidente de tránsito. Mientras que, helicópteros militares mostraron las capacidades de la Fuerza Aérea.

Cadetes de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y la Policía Nacional Civil (PNC) se unieron al desfile.

