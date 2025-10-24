Oposición respalda a CONADESA y exigen diálogo por el derecho a la salud

Redacción Nacionales

@DiaioCoLatino

Luego de que un grupo de organizaciones lanzaron la Coordinadora Nacional para la Defensa de Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) a fin de promover y defender los derechos de la salud de la población, diputados de oposición en la Asamblea Legislativa reconocieron la valentía y la necesidad del diálogo para el bienestar de la ciudadanía.

Una de las diputadas fue Claudia Ortiz, de VAMOS, quien afirmó que la salud es un derecho. “Quiero hacer un reconocimiento y una felicitación al lanzamiento de CONADESA, de esta nueva alianza, organización de diferentes sectores sociales para la defensa del derecho a la salud. Mi felicitación es para esas personas valientes, esos líderes valientes de diversos sectores que están defendiendo el derecho a la salud desde el punto de vista de los servidores públicos, del personal de salud y desde el punto de vista también de los sectores de la sociedad”, comentó Ortiz.

CONADESA fue lanzada oficialmente el pasado lunes ante la opinión pública. Son más de 50 organizaciones que conforman esta Coordinadora que dice estar en contra del deterioro del sistema de salud por parte del actual gobierno y en pro del derecho a la salud.

Al respecto, Ortiz también consideró que la salud “es un derecho” e hizo un llamado al oficialismo y a sus voceros a que no interpreten que cualquier crítica y señalamiento a sus gestiones, especialmente en el tema de salud, es porque se les quiere desgastar o es un esfuerzo opositor, como ellos dicen.

“Realmente el derecho a la salud es un derecho humano y debe defenderse y todas las personas que estén embarcadas en un esfuerzo por defender este derecho merecen todo el reconocimiento y todo el respaldo de la sociedad salvadoreña”, puntualizó.

Sobre el tema, también se pronunció el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira. “En mi calidad de diputado de la República y miembro de la Comisión de Salud, tomo la palabra para referirme al anuncio realizado por la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Salud (CONADESA) en conferencia de prensa, donde informaron que presentarán su propuesta ante la Asamblea”.

Lira también hizo un llamado al partido de Gobierno a tener “la madurez política” para sentarse y dialogar con el sector salud con apertura y responsabilidad, “porque el diálogo es el primer paso para construir soluciones reales”, puntualizó.

