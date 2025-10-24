Ivania Cruz participa en encuentros de migrantes y exiliados en Cataluña  

Compartir

Como parte de las Jornadas de Memoria y Resistencia de la Mesa de Centroamérica, la abogada de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), Ivania Cruz, participó en Barcelona, España, de las Jornadas “Memoria y Resistencias. Caminos por la dignidad en América Central”, donde se unieron las voces de defensoras de derechos humanos y activistas centroamericanas perseguidas o exiliadas.

La actividad fue organizada por “La Taula per América Central”, una entidad que trabaja por los derechos humanos y la justicia social en Centroamérica, el encuentro busca visibilizar las estrategias de resistencia y cuidado que sostienen la defensa de los derechos humanos frente a la violencia y el autoritarismo en la región.

Cruz expresó que durante el segundo día del encuentro se desarrolló un debate sobre temas importantes y problemáticas de Centroamérica, entre estos, autoritarismo y cooptación de Estado, política y represión en la alud, efectividad y diversidad; los debates y análisis sobre la situación, permiten visibilizar, analizar y saber actuar frente a las políticas represivas de la región.

“Conectando con nuestras raíces, nuestra cultura e identidad, durante estas jornadas se expuso la situación de los inmigrantes y el exilio, como políticas migratorias, discriminación y racismo, género y niñez e incidencia, estos debates y análisis nos permiten marcar una ruta para saber cuáles son nuestros objetivos en la región y como ser generadores de cambios en medio del sistema”, aseguró Cruz.

Cruz dijo que durante su participación en el encuentro hizo un llamado a salir del estado de confort, y ver el ejemplo de la lucha internacionalista de Palestina, la cual es un reflejo de no normalizar la violencia o las guerras, buscar la paz y la solidaridad internacionalista, para que no se pierda la humanidad.

El encuentro reunió los testimonios de mujeres que enfrentan la represión, el despojo y el exilio por su trabajo político y comunitario, además, busca generar reflexión colectiva sobre las estrategias de resistencia y de cuidado que sostienen la defensa de los derechos humanos en América Central.

En un contexto de persecución política y violencia institucional que atraviesa la vida cotidiana en América Central, las jornadas Memoria y Resistencias convocan a escuchar y amplificar las voces de las defensoras, periodistas y activistas que sostienen la defensa de los derechos humanos desde la memoria, la resistencia y el exilio.

