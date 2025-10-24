Padres de familia denuncian gastos innecesarios para actividad creativas en escuelas

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

A través de redes sociales, padres de familia han mostrado su descontento sobre el gasto excesivo en las actividades creativas que deben llevar a cabo los estudiantes en los centros escolares públicos, entre ellos, el «sombrero loco», disfraz de animales y exploradores.

La mayoría de padres coinciden que este tipo de trabajos creativos o manualidades, implica un gasto extra cada semana de aproximadamente 12 o 15 dólares por alumno, el costo se incrementa en el caso que hay más de un estudiante en la familia.

Asimismo, consideran que la ministra de Educación ordena este tipo de actividades semanalmente, para desviar la atención de lo realmente importante, que los alumnos aprendan a leer, escribir y desarrollar habilidades básicas.

Según el Ministerio de Educación, los alumnos de todo el país participan en actividades educativas durante el mes de octubre, que combinan aprendizaje y entretenimiento, entre las dinámicas destacan manualidades para fomentar la creatividad y participación en un ambiente lúdico y formativo.

Sin embargo, para los padres de familia cada nueva actividad implica comprar materiales como pliegos de papel bond, cartulina, foamy y otros insumos, que actualmente las librerías están vendiendo a precios más elevados por la demanda de estos productos.

“Se supone que la educación básica debería ser gratuita, no una carga extra que cambia cada semana. Estas iniciativas deberían ser complementarias y hacerlas dentro de la escuela, sin recargar a los padres ni afectar su economía; qué es más importante, que los niños hagan estos inventos semanales o que aprendan lo básico para su futuro como leer y escribir”, publicó en redes sociales una madre de familia.

Otra de las opiniones es que no todas las familias tienen la misma condición económica de estar gastando cada semana en proyectos que después de presentarlos en la escuela no tienen ninguna utilidad, más que de juguete para los niños.

“Esos gastos se sienten porque no están en el presupuesto del hogar si van a inventar tanta cosa al menos que les den el material a los niños que no solo pidan. La señora ministra como goza de dos sueldos uno de capitán de la Fuerza Armada y el otro como ministra de Educación solo se pone a pedir, nunca se pone a pensar que hay personas quienes viven el día a día”, expresó un padre de familia.

La mayoría de la población consideró que estás actividades son para entretener y no criticar lo que realmente está haciendo el gobierno, la prioridad debería ser el aprendizaje de los niños desde kinder y evitar bachilleres deficientes en conocimiento, lectura y escritura.

