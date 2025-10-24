Proponen reformas para definir tarifas por servicio que presta ANDRES

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) pide a la Asamblea Legislativa que reforme la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos, la cual dio vida a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) a fin de definir la tarifa de servicios que prestará la institución.

En total son 4 los artículos que el MOP pide a la Asamblea modificar; el primero de ellos sería para facultad al director general de ANDRES a proponer el valor de las tasas y los precios públicos por los servicios de ANDRES con la población. Sin embargo, la iniciativa no detalla o no diferencia entre “tasa” y “precio público”. Sin embargo, es de aclarar que la iniciativa aún no ha sido discutida en la comisión respectiva.

Otra de las reformas es en el sentido de flexibilizar los nombramientos de los integrantes del Tribunal Sancionador. ANDRES es la encargada de procesar las sanciones que la institución pueda colocar por incumplimientos de la ley sobre la disposición de desechos.

Este tribunal, según la normativa actual, debe estar conformado por un presidente y dos vocales, estos deben ser abogados. La reforma indica que este requisito aplicará unicamente al presidente y a su suplente; mientras que los vocales “deberán ser profesionales con título universitario”. También, con la reforma se elimina el requisito que los miembros tengan conocimientos y experiencia laboral, en lo relacionado con la aplicación de la legislación ambiental y especialmente de los procedimientos sancionatorios.

Fue a finales de diciembre del año pasado que la Asamblea Legislativa, con 57 votos, creó la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos, normativa que regulará de manera integral la gestión, recolección, traslado, aprovechamiento y disposición final de los residuos a escala nacional, garantizando que estas actividades se realicen de forma sanitaria y ambientalmente segura.

Para ese entonces, se planteó que durante años, el Código Municipal estableció que eran las alcaldías las entidades responsables de la recolección de los residuos; sin embargo, plantearon a la fecha continúa siendo “un desafío” para ellas, lo que ha limitado su capacidad para garantizar la sostenibilidad y efectividad de los servicios de limpieza.

Sin embargo, la ciudadanía se ha quejado en ciertos momentos que ANDRES no llega a sus colonias. La autoridad funciona unicamente en San Salvador Este, es decir, en los distritos de Soyapango, Ilopango, Tonacatepeque y San Martín. Se prevé que en San Salvador Centro (Mejicanos, San Salvador, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Ayutuxtepeque) también comience a operar luego de un acuerdo entre la comuna y la autoridad.

