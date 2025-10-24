Página de inicio » Nacionales » Familia quiere conocer la situación de salud de joven capturado bajo régimen
La familia de Kevin Valencia pide al gobierno informe del paradero y la salud del joven.Foto Diario Co Latino/Cortesía.

Familia quiere conocer la situación de salud de joven capturado bajo régimen

Redacción Nacionales 24 octubre, 2025

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La familia de Kevin Balmore Valencia Guillén, quien fue capturado bajo el régimen de excepción y que además sufrió un accidente al recibir una descarga eléctrica, aboga porque les den información sobre la situación del joven.

Valencia Guillén fue capturado bajo el régimen de excepción, en su vivienda, en Izalco, Sonsonate, sin ninguna orden judicial. El joven fue llevado al penal de Mariona y ha estado 3 años y 5 meses en detención provisional, sin haberle comprobado delito.

Y pese a que no ha sido condenado por falta de pruebas, ha sido incorporado al programa Cero Ocio para Privados de Libertad condenados por delitos menores  y  en fase de confianza por su buen comportamiento.

Según la denuncia, todo privado de libertad, en este programa lo ponen a trabajar, y a Kevin lo han integrado a un proyecto de construcción.

Sin embargo, el día miércoles 22 de octubre 2025 circuló la foto de Kevin, en donde se veía  que había recibido una descarga eléctrica en su trabajo.

La madre de Kevin, Rina Aracely Guillén Colocho, señala que como familia necesitan saber el estado de salud de su hijo,  y no saben a dónde acudir por información.

Kevin es padre de un niño de 8 años,  Marcos Balmore, y está casado con Claudia Rocío Fuentes.

La familia está  preocupada y necesita que alguna entidad de gobierno les informe el paradero y salud de Kevin.

Además, le piden a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, poner sus buenos oficios en este caso. Cualquier información la pueden hacer llegar al teléfono número 503 6179 4992.

