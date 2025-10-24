Reelección de Caballero en la PDDH “no nos da ninguna esperanza”: Henri Fino

Compartir

El abogado Henri Fino dijo en la entrevista de Radio Ysuca que la elección de Raquel Caballero de Guevara como procuradora para la defensa de los derechos humanos en El Salvador, demuestra que buscan a una persona que sea cómplice en guardar silencio de todas las violaciones a DDHH que se cometen por parte del Estado, por lo tanto, “no nos da ninguna esperanza”.

Sobre la importancia de la PDDH, Henri Fino sostuvo que, independientemente que la institución haya sido un triunfo del proceso de guerra civil que se tuvo en El Salvador y de la firma de los Acuerdos de Paz, la institución debe garantizar la protección de los derechos humanos.

“Antes había una comisión gubernamental de derechos humanos, que obviamente tenía un sesgo de carácter político, porque dependía de la Presidencia de la República. Entonces, no se podía creer que había una institucionalidad en función de la tutela de los derechos humanos en El Salvador. Cuando se crea la PDDH, se crea con la esperanza de que esta institución será el bastión, el punto de apoyo para las víctimas y para el respeto de los DDHH”, recordó Fino.

El también defensor de los Derechos Humanos sostuvo que durante su desarrollo institucional, han habido “altas y bajas”, ya que “han habido buenos, malos y mediocres procuradores”. Así se llega a la actualidad con la procuradora electa por la Asamblea Legislativa el pasado 15 de octubre para estar al frente de la institución por 3 años más, de 2025 a 2028. Siendo su tercer periodo, el primero de ellos de 2016 a 2019 y el segundo de 2022 a 2025.

“En el primer periodo ella (Raquel Caballero) resultó sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por algunas situaciones que se aprovechó del cargo. ¿Qué es lo que sucede? Que ella, en una situación como esa, no era idónea para el desempeño del cargo. Cuando resulta de nuevo electa (2022), era la única que había evidencia que no era idónea, porque le faltaba la moralidad notoria porque fue condenada por el Tribunal”.

Es de recordar que en 2019, el TEG sancionó a Raquel Caballero de Guevara por su intervención en la promoción de una de las hijas de su cónyuge a quien se le otorgó un aumento salarial mensual de $100. También intervino en todos los trámites de nombramiento de otra de las hijas de su cónyuge, en el cargo de asistente de la PDDH.

Respecto a los periodos que ya estuvo al frente de la institución, se caracterizaron “con total opacidad”, planteó Fino, ya que “nunca ha acompañado a las víctimas, nunca ha generado esa tutela que institucionalmente debe”.

Con el actual Gobierno, esa opacidad de la procuradora, Raquel Caballero, se transforma en “silencio y complicidad”, porque “yo no he visto ningún pronunciamiento de ella en contra de las violaciones de los derechos humanos en el periodo del régimen de excepción, que es, no el más grave pero el más evidente”.

Fino sostuvo que el periodo anterior de Bukele (2019-2024) y el actual “ha sido grave” en materia de derechos humanos, mientras que “la procuradora y la procuraduría no han dicho nada en situaciones tan evidentes como el régimen de excepción. Pero igual ha invisibilizado el acompañamiento a Eneida Abarca (madre de un joven desaparecido desde enero 2022) por ejemplo, en la búsqueda de su hijo”.

Fino enlistó los casos que están en la palestra pública y que tampoco la procuradora se ha pronunciado, como el caso de COSAVI, donde los afectados han pedido que les resuelvan sus casos. La detención de los defensores de derechos humanos. El exilio de los periodistas. “No ha dicho absolutamente nada y ese silencio. Yo he venido sosteniendo que es una complicidad”.

En tanto, la reelección de Caballero “no nos da ninguna esperanza en un momento crucial en el respeto de los derechos humanos. Tendríamos que tener un procurador valiente, luchador, un procurador que en algún momento determinado se enfrente al poder para la restauración de los DDHH de la población”, explicó.

El silencio y la ausencia total de la actual procuradora en los temas importantes que le afectan a la población, “lamentablemente lo que provoca es una revictimización”, comentó Fino.

El abogado sostuvo que la nueva política y filosofía del actual Gobierno sobre derechos humanos “es una constante y permanente violación e ignorar los DDHH. Frente a esa nueva dinámica de cómo se ven los derechos humanos, se enmarca la reelección de Caballero. ¿Por qué?, porque si tuviéramos un procurador del talante que necesita la sociedad salvadoreña en estos momento, sencillamente tendría que estar permanentemente cuestionando y llamando al respeto al Estado sobre los derechos humanos”.

A juicio de Fino, el mayor mérito que tiene Caballero para ser reelecta es “su complicidad, su silencio frente a las violaciones”. “El mensaje que se les manda a la comunidad internacional es que aquí los DDHH no tienen ninguna vigencia. Es muy triste y a veces uno siente asco con esas actitudes”.

El abogado señaló que en la dictadura “en la que estamos viviendo”, el requisito es la cooptación de toda la institucionalidad, “y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no es la excepción”.

Fino concluyó que el silencio y la opacidad con la que se administra la PDDH y continuar con Caballero de Guevara como titular, tiene como efecto, “dejar indefenso al pueblo salvadoreño y además revictimizar a las víctimas”.

