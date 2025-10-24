Reales Atarazanas: el mayor edificio medieval abre sus puertas al público

Compartir

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

En un horario de 9:00 am a 6:00 pm, a partir de este 23 de octubre hasta el 2 de noviembre, las Reales Atarazanas de Sevilla, han abierto sus puertas al público de manera gratuita.

Las Atarazanas fueron construidas en 1252 por el rey Alfonso X, como una infraestructura para la guerra contra el reino nazarí de Granada y el norte de África. Asimismo; constituyeron el principal arsenal propiedad de la Corona de Castilla en la ciudad. Estás operaron entre los siglos XIII y XV. En ella se guardaba la flota militar, pero no se construían barcos.

Con esta apertura, la Junta de Andalucía, con apoyo de la Fundación “La Caixa”, darán a conocer la rehabilitación del monumento, dónde se destacarán los espacios restaurados y los elementos históricos conservados.

Miguel Durán, originario de Sevilla, detalla que “la apertura del espacio se vuelve un momento importante para la identidad de Sevilla, es el astillero más antiguo que se conserva en estas condiciones, desde acá se ha dado la vuelta al mundo, con cada barco en cada viaje a América”.

Aprovechó para invitar a las nuevas generaciones, a qué conozcan estos espacios, ya que conocer el pasado es de importancia para sustentar los avances del futuro y por ende la identidad de una ciudad.

El proyecto, obra del arquitecto Guillermo Vázquez, recupera el monumento para el siglo XXI con un uso cultural absolutamente compatible con los valores del monumento que incluye fundamentalmente; el recinto arqueológico excavado y el espacio libre de las Atarazanas para la visita cultural.

“Hemos esperado más de 30 años para que se recuperara este espacio, hoy se vuelve el hito de recuperación patrimonial, más importante en el siglo XXI para Sevilla, es el astillero más importante de España”, señaló Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte, de la Junta de Andalucía.

Para la Junta, este edificio medieval cuenta con ocho siglos de historia el cual conecta con el río Guadalquivir. Con su recuperación, señalan que se ha saldado una deuda con los andaluces, quienes desde hace tiempo esperaban la apertura del lugar.

Por tanto, la actuación ha estado encaminada al reconocimiento, recuperación, restauración y puesta en valor de todas y cada una de las etapas históricas y constructivas que han ido conformando el monumento. En él se han intervenido 12.607,80 metros cuadrados construidos a efectos de conservación, e igualmente se ha adecuado para el uso cultural de la planta baja y primera un total 8.625,2 metros cuadrados útiles.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...