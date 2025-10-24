Desmontaje de programas sociales por parte del gobierno ha generado incremento de pobreza extrema 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El comunicador y analista político, Franklin Martínez, señaló que la pandemia del COVID-19 golpeó económicamente a la población, pero el desmontaje de aproximadamente 24 programas sociales por parte del gobierno de Nayib Bukele, ha contribuido a que la gente nuevamente vuelva a caer en niveles de pobreza extrema.

En 2019, durante el gobierno del FMLN 87,400 familias vivían en extrema pobreza, pero en 2024, con Bukele, el número de familias en esa condición subió a 182,200.

“Toda la operación social del país está desmontada, El Salvador no se puede convertir en un modelo país de primer mundo, cuando la cúpula va para arriba y los territorios hacia la pobreza, desmontaje, sin salud y la educación se deteriora, la gente vive un momento de retroceso y abandono, eso es lo que está pasando en el país”, expresó.

Asimismo, reiteró que desde el inicio de la administración de Nayib Bukele en junio de 2019, hay una reducción abismal del presupuesto para erradicar la pobreza en el país, de $24 millones disminuyó a solo $100 mil en este año.

El gobierno de Bukele ha eliminado los paquetes de los programas sociales que era un alivio para los más pobres, por ejemplo, la pensión de $50 mensuales para los adultos mayores en los municipios de extrema pobreza, el vaso de leche en las escuelas y otro tipo de subsidios, hay gente que no tiene ni para las tortillas del día y eso era un aporte fundamental en su economía.

“Dónde se ha movido ese dinero principalmente, que era un alivio directo a aquellos que no tienen condiciones para poder enfrentar la realidad del día a día, al revisar los presupuestos el dinero va principalmente a los militares, a propaganda y a Cancillería”, externó durante el programa Encuentro con Julio Villagrán.

Martínez denunció que el gobierno además de no invertir en la población, ha desmontado políticas que durante los últimos años del gobierno del FMLN, fortalecían la economía de los salvadoreños, además, desmontó las alcaldías hasta dejarlas prácticamente a cero, saqueadas, sin recursos, sin capacidad de operar ni funcionar.

“Uno de los factores más exitosos que empujó la visión de la izquierda es la descentralización, desconcentrar el recurso, las políticas públicas y hacer que los municipios se convirtieran en un polo de soporte, para poder construir desde abajo el desarrollo, pero todo eso se eliminó, ha concentrado la capacidad ejecutiva del país en un pequeño grupo que está arriba”, sostuvo.

A criterio del comunicador, las estructuras de Nuevas Ideas son gente que vive en un falso desarrollo y progreso.

